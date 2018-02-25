Teröristbaşı Müslüm'i Türkiye'ye getirecek 4 dosya

Çekya'nın başkenti Prag'da yakalanan PYD'nin eski eş başkanı Salih Müslüm'in Türkiye'de toplam 4 adet ceza dosyası var. Bunlardan ikisi Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde diğer ikisi de Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde... Terör örgütü yöneticiliğinden hakkında dava açılan Müslüm'in dosyalarının ikisi 2016; ikisi 2017 tarihli...

Milliyet'İn haberine göre; Müslüm hakkında bu dosyalardan dolayı Ankara 6. Sulh Ceza, Ankara 7. Sulh Ceza, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi ve Ankara 14. Ceza Mahkemesi tarafından çıkarılmış yakalama kararları var. Bu kararlar Adalet Bakanlığı'nın Dış İlişkiler Dairesi tarafından Dışişleri Bakanlığı üzerinden Çekya devletine iletilecek. Müslüm hakkındaki dosyalarda Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma", "Nitelikli kasten öldürmek ve bu suça teşebbüs etmek" gibi suçlar da var.

ADALET BAKANLIĞI'NDAN FLAŞ AÇIKLAMA

Adalet Bakanlığından, terör örgütü PYD/PKK'nın eski eş başkanı Salih Müslüm'ün Çekya'dan iadesine ilişkin çalışma başlatıldığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Müslüm hakkında Ankara Güvenpark'taki terör saldırısı nedeniyle Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak", "nitelikli olarak kasten adam öldürmek", "nitelikli olarak kasten adam öldürmeye teşebbüs", "mala zarar verme", "kamu malına zarar verme" ve "tehlikeli maddeleri nakletme" suçlarından kamu davası açıldığı hatırlatıldı.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Müslüm hakkında yakalama kararı çıkartıldığı belirtilen açıklamada, söz konusu yakalama emri kapsamında da kırmızı bülten talep edildiği bilgisine yer verildi.

Müslüm'ün, Çekya'da bulunduğunun belirlenmesinin ardından harekete geçildiği ifade edilen açıklamada, gerekli temasların sağlanması üzerine Müslüm'ün Türkiye'ye iadesi amacıyla yakalanması ve tutuklanmasının talep edildiği kaydedildi.

Müslüm'ün, Çekya'nın başkenti Prag'da gözaltına alındığı anımsatılan açıklamada, Türkiye'ye iadesine ilişkin çalışma başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, Çekya'nın da taraf olduğu "Suçluların İadesine Dair Avrupa Sözleşmesi" hükümleri uyarınca geçici tutuklama kararının ardından Müslüm hakkında bu ülkeye iade talepnamesi gönderileceği ifade edildi.

HÜKÜMET SÖZCÜSÜ BOZDAĞ'DAN AÇIKLAMA

Hükümet Sözcüsü Bozdağ, " PYD terör örgütü elebaşı Salih Müslüm, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği karar üzerine aranan kişilerdendi. Çekya'da kaldığına dair bilgiler gelince Interpol Daire Başkanlığımız terörist başının Türkiye'ye iadesini talep etmiştir. Şu anda gözaltındadır. Hem Dışişleri hem İçişleri hem de Adalet Bakanlığımız iade ile ilgili çalışmalarını sürdürüyorlar. Çekya Dışişleri Bakanı ile de Dışişleri Bakanımız konuyu görüşecektir." dedi.