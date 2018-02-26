Teröriste demir yumruk, sivillere merhamet eli

Türk Silahlı Kuvvetleri, Özgür Suriye Ordusu ile birlikte başladığı Zeytin Dalı Harekatı'nda masum sivillere umut ışığı olmaya devam ediyor.
Türk Silahlı Kuvvetleri, Özgür Suriye Ordusu ile birlikte başladığı Zeytin Dalı Harekatı'nda masum sivillere umut ışığı olmaya devam ediyor.
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bzim bu merhamaetimiz siyonistlere örnek olsun örnek olsunda siyonist ne kadar müslüman öldürürse okadar mutlu oluyor fakat ne acıdırki müslüman ülkeleri hala uyanamadılar uyanmakta istemiyorlar
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