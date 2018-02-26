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ve timleri 'e girdi

Son dakika haberine göre, Gaziantep İslahiye ilçesindeki İçişleri Bakanlığı Müşterek Görev Merkezi'nde toplanan Jandarma ve Polis Özel Harekat timleri Harekatı kapsamında Kilis Gülbaba ve Hatay Hassa sınırından 'e girdi.

JÖH ve PÖH timleri Afrine girdi

Jandarma ve Polis Özel Harekat timlerinin öncelikle olarak Harekatı kapsamında bölgesinde teröristlerden temizlenen köylere sızma girişimini önlemek ve meskun mahal operasyonlarına katılacağı belirtildi. ve 'lere İçişleri Bakanlığı Müşterek Görev Merkezi'ne ayrılışı ve Afrin'e girişi sırasında vatandaşlar ellerindeki Türk bayrakları ile sevgi gösterisinde bulundu. Öte yandan harekat kapsamında bölgeye tank sevkiyatı yapıldı.

"ÖZEL HAREKATIN GİTMESİ YENİ MÜCADELE İÇİN HAZIRLIK"
Zeytin Dalı harekatı ile ilgili konuşan Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ "Harekat başarıyla planlandığı gibi devam ediyor. Pek çok stratejik nokta ele geçirildi. Harekat hedeflerine ulaşıncaya kadar devam edecektir. Bölgedeki son terörist temizleninceye kadar devam edecektir. Özel harekatın gitmesi yaklaşan yeni mücadele için bir hazırlıktır. Şu anda daha ziyade şehirlerden uzak köy, belde ve kırsalda olan alanlarda mücadele devam ediyor. Alan daraldıkça bu mücadele sivillerin olduğu alana kayacaktır. Bunlar hazırlıklar. Meskun mahale girdiği zaman oradaki tecrübesiyle hareket edilecek" dedi.

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  • 26 Şubat 2018, Pazartesi 11:10
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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ado ado

asla ve asla bu yoldan geri dönmek yok bu terörü temizleyemesek birdaha oraya giremeyiz girdirmezler sonunakadar gideceyiz gece gündüz her ne pahasına olursa olsun bu destanı yazmak zorundayız çünkü biz yetimlerin yoksulların çaresizlerin sesiyiz

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 26.02.2018 14:44
ayhnkrblt ayhnkrblt

ya Allah ya Bismillah, Allah yardımcınız olsun.

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 26.02.2018 11:32
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