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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a görkemli karşılama

Cumhurbaşkanı , çeşitli temaslarda bulunmak üzere Cezayir'e geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, turu zirvesinde ilk olarak Cezayir'i ziyaret etti. Erdoğan, havaalanında düzenlenen resmi törende; Cezayir Dışişleri Bakanı Abdelkader Messahel, Posta, Haberleşme ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Houda Imene Feraoun ve 'nin Cezayir Büyükelçisi Mehmet Poroy tarafından karşılandı.

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  • 26 Şubat 2018, Pazartesi 21:49
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