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Afrin'deki hilâl, ve 'nı birleştirdi

, Zeytin Dalı Harekatı ile teröristlerin sınırla olan bağlantısını kesti. Teröristlerden kurtarılan hilâl şeklindeki alanla birlikte kuzey 'deki muhalif bölgeler de birleşmiş oldu.


ve , Afrin'in batısındaki Şeyh Hadid beldesine bağlı Aşağı Sinara ve Yukarı Sinara köylerini /-DEAŞ'tan temizlemiş, kurtarılan hilal şeklindeki alan teröristlerin - sınırıyla temasını kesmişti.
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  • 26 Şubat 2018, Pazartesi 22:47
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