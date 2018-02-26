Cinsel istismar hakkında hükümetten flaş açıklama
Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, çocuğa cinsel istismarın önlenmesi için alınacak tedbirler için oluşturulan komisyonun çalışmaları konusunda bilgi verdi.
Başbakan Yardımcısı Akdağ, çocuk istismarını engellemesine yönelik komisyon toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Çocuklara yönelik cinsel istismar cezalarının bir kısmının ağırlaştırılması konusunda komisyondaki bakanlarla mutabık kaldıklarını söyleyen Akdağ, cezaların hangisinin ne kadar ağırlaşacağının şu anda üzerinde çalıştıklarını dile getirdi. Çocuklara anasınıfından itibaren bütün okul yaşamları boyunca yaşına uygun modüler eğitimler verilmesi gerektiğini söyleyen Akdağ, "Hem aileyi eğitmek hem de toplumun algılarından tutunda davranış biçimine kadar çalışmalar yapmak lazım" şeklinde konuştu.
"MAĞDUR VE AİLESİNİ İFŞA ETMİŞSENİZ ONLARIN BÜTÜN HAYATI O ANDAN İTİBAREN ZEHİR OLUYOR"
Komisyonunun bugüne kadar üzerinde hiç itirazsız mutabık kaldığı en önemli konulardan birisinin çocuk istismarı konusu olduğunu dile getiren Akdağ, "Faile büyük bir ceza verebilirsiniz, hem caydırıcılık açısından hem toplum vicdanını rahatlatmak açısından. Ama mağdur ve ailesini ifşa etmişseniz onların bütün hayatı o andan itibaren zehir oluyor. Dolayısıyla basınımıza gerek görsel gerek yazılı basınımıza, internet medyasına bu hususta çok büyük bir ödev düştüğüne inanıyoruz" ifadelerini kullandı.
"BU İNİŞİN HIZLANDIRILMASI İÇİN ŞİMDİ YENİ TEDBİRLERDE ORTAYA KOYACAĞIZ"
Veriye dayalı olmayan biçimde çocuk istismarının arttığına yönelik verilerin doğru olmadığını belirten Akdağ, "Elimizdeki en sağlam verilerden biri Adalet Bakanlığımızın dava sayıları. Dava sayılarına baktığımız zaman 2011'den itibaren bu sayıların 2014'e kadar küçük bir artış gösterdiğini ama 2014'te cezaların arttırılması ve alınan tedbirlerle inişe geçtiğini görüyoruz. Bu inişin devam etmesi, bu inişin gücümüz yettiği kadar hızlandırılması için şimdi yeni tedbirlerde ortaya koyacağız" ifadelerini kullandı.
"BİZ BU SAYILARI DAHA DA AŞAĞIYA ÇEKMEK İÇİN ÇALIŞMALAR YAPIYORUZ"-
Şu anda görülen kaç cinsel istismar davasının olduğuna ilişkin sorulan soruya Başbakan Yardımcısı Akdağ, "2014 yılında cinsel istismar nedeniyle açılan dava sayısı 20 bin 474 ve bu sene cezaların arttırıldığını ve yeni tedbirlerin artırıldığını biliyorsunuz. 2015 yılında aynı şekilde çocukların cinsel istismarı sebebiyle açılan dava sayısı 18 bin 825, 2016 yılında 14 bin 635, 2017 yılında 14 bin 394. Biz bu sayıları daha da aşağıya çekmek için bütün bu çalışmaları yapıyoruz ve bunu da başaracağımıza da inanıyoruz" ifadelerini kullandı.
ADALET BAKANI GÜL: BİR FİİLİN, BİR SUÇUN ÖNLENMESİ İÇİN HEPİMİZİN DUYARLILIĞI HAT SAFHADADIR
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ise cinsel istismar davalarına ilişkin sorulan soruya şu şekilde cevap verdi:
"TÜİK verilerine dayanarak bu suçların arttığına ilişkin haksız bir suçlama söz konusudur. Hükümetimiz, başta Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız bütün bakanlarımız gerek yasal gerekse idari her türlü tedbiri alarak bu suçlarla ilgili en etkili mücadeleyi ortaya koyma kararlılığındadır. Bu konuda hiçbir tavize asla tahammülümüz bulunmamaktadır. Buradaki veriler özellikle teknik bir konu olarak ifade etmek isterim. 2009 yılından sonra UYAP sisteminde bir dava ve suç nitelikleri ile ilgili, sayıları ile ilgili, veri girişi ile ilgili bir hususu ifade etmem lazım. Dosyalarda bir sanık veya bir suç varsa bu bir dosya olarak belirleniyordu. Ama UYAP'a tam geçtikten sonra orada üç sanık varsa üç şüpheli varsa bu üç dosya olarak belirtilmektedir. Dolayısıyla UYAP sistemindeki daha doğru, daha etkin verilere güncellemek, takip etmek anlamındaki hükümetimizin ve yargı sisteminin bu anlamdaki UYAP sistemindeki yeni gelişmesinden dolayı kaç suç varsa, diyelim ki; cinsel istismar ve hürriyeti tahdit. Bu iki suç olarak orada gözüküyor. Diyelim ki faillerin sayısı fazla, bu üç dosya olarak gözüküyor. Dolayısıyla bu konuda da daha etkin ve UYAP'tan kaynaklı olarak daha net bir şekilde verilmiştir. Bu suçların arttığı anlamında kamuoyunda ya da bu konuda ülkemizde bir haksızlığında yapılmaması gerektiğini ifade ediyoruz ama isterse bir fiil olsun, bir suç olsun bunun da önlenmesi için elbette hepimizin bir duyarlılığı hat safhadadır."
Etiketler: cinsel istismar , Milli Eğitim Bakanlığı , başbakan yardımcı recep akdağ , TÜİK
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