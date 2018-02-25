Salih Müslim gözaltında!

AA muhabirinin Emniyet yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Türkiye tarafından kırmızı bülten talebi ile aranan, terör örgütü PYD/PKK'nın eski eş başkanı Salih Müslim dün Çekya'nın başkenti Prag'da yakalandı. Çek güvenlik güçleri, Müslim'i 02.35'te gözaltına alarak durumu Türk yetkililerine iletti.

Çekya İnterpol Birimi, Müslim'in 24 Şubat'ta Prag'da Türkiye'nin talebi ve ilettiği yakalama emirlerine istinaden gözaltına alındığını Türk makamlarına bildirdi.

Çekya makamları, Müslim'in çıkarılacağı mahkeme tarafından tutuklanıp tutuklanmayacağına karar verileceğini, bu kararın da Türk tarafına ivedilikle iletileceğini kaydetti. Aynı makamlar Türkiye'den, Müslim'in iadesi için gerekli evrakın kendilerine ivedilikle iletilmesini istedi.

Emniyet yetkilileri, Müslim'in iadesine yönelik idari işlemlerin başlatılabilmesi için Adalet Bakanlığı ile de irtibata geçti. PYD/PKK'nın eski eş başkanı Salih Müslim'in ismi, İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesinde 4 milyon liralık ödülle kırmızı kategoride yer alıyor.

Salih Müslim hakkında geçici gözaltı kararı olduğu bildiriliyor. Adalet Bakanlığı'nın, Müslim'in iadesi için belgeleri Çekya'ya göndereceği öğrenildi.

HÜKÜMETTEN SALİH MÜSLİM'İN YAKALANMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, terör örgütü PYD/PKK'nın eski eş başkanı Salih Müslim'in Çekya'da yakalanmasıyla ilgili, "Şu anda gözaltında ve iadesi talep edildi. Bakanlıklarımız iadesi için çalışmalarını sürdürüyor. Beklentimiz Türkiye'ye iade edilmesi." dedi..



ADALET BAKANLIĞI İADESİ İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI

Adalet Bakanlığı, teröristbaşı Salih Müslim'in Türkiye'ye iadesi için çalışma başlattı.

BÜYÜKELÇİ: TALEP İLETİLDİ

Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Ahmet Necati Bigalı, terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kolu PYD'nin eski eş başkanı Salih Müslim'in Türkiye'ye iade talebini Çekya Dışişleri Bakan Yardımcısına ilettiğini açıkladı. Büyükelçi Bigalı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün gece Çekya'nın başkenti Prag'da gözaltına alınan Müslim'in Prag Emniyet Müdürlüğü binasında tutulduğunu bildirdi.



Bigalı, Çekya Dışişleri Bakan Yardımcısıyla telefon görüşmesi gerçekleştirerek Müslim'in Türkiye'ye iadesini talep ettiklerini, "Çekya Dışişleri Bakan Yardımcısının Türkiye'nin iade talebini Adalet Bakanı Birinci Yardımcısına ileteceğini söylediğini" ifade etti.



Konuya ilişkin Türk makamlarının iade talebi için hazırlıklarını ivedilikle sürdürdüğünü kaydeden Bigalı, iade talebinin Çek makamlarına ulaşmasıyla hukuki sürecin başlayacağını, "Çekya'nın iş birliği içinde hareket ettiğini" vurguladı.

KIRMIZI BÜLTEN TALEP EDİLDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 17 Şubat 2016'da Merasim Sokak'ta Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait personel servislerinin geçişi sırasında bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısıyla ilgili olarak yürüttüğü soruşturma kapsamında terör örgütü üyesi Müslim hakkında yakalama kararı çıkartmıştı. Adalet Bakanlığı, Kasım 2016'da İnterpol'e başvurarak Müslim için kırmızı bülten çıkarılmasını talep etti.

PRAG'DAKİ OTELDE GÖRÜLDÜĞÜ İDDİA EDİLMİŞTİ

Salih Muslim'in Cumartesi günü Prag'daki Marriot Otel'de görüldüğü iddia edilmişti.

Terör örgütü PYD/PKK'nın eski eş başkanı Müslim, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinin kararına istinaden, "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma", "nitelikli kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs", "kamu malına zarar verme", "mala zarar verme" ve "tehlikeli maddeleri nakletme" suçlarından aranıyordu.





KIRMIZI LİSTEYE ALINMIŞTI

İçişleri Bakanlığı'nın terör suçlarından arananların yer aldığı kırmızı listeye 44, mavi listeye 26, yeşil listeye 34, turuncu listeye 37, gri listeye 89 yeni isim eklenmişti.

4 milyon TL ödüllü kırmızı listeye eklenen 44 kişi arasında Salih Müslim de yer almıştı.