Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 6. olağan Şanlıurfa il kongresi öncesi halka hitap etti.



Erdoğan'ın açıklamaları:

Siz bizi hiçbir zaman yolda yalnız koymadınız. 2002 kasımından bu yana hep beraber yürüdük. On binler şu anda burada. Önce çok anlamlı bir dönemde, sizlerle 6. olağan kongremizi yapıyoruz. Unutmayın, Afrin Harekatı'nın olduğu bir dönemde sizlerle bir aradayız. Bugün, öğlen civarı 2021 teröristi etkisiz hale getirdik. Ne dedik? Son terörist yok edilinceye kadar bu mücadelemiz devam edecektir. Anlaştık mı? Bu mücadeleyi sonuna kadar da sürdüreceğiz. Kararlıyız. Azimliyiz. Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak dedik. Şu anda şehitlerimiz bizi takip ediyor. Bizler de zaten onları ölüler olarak kabul etmiyoruz. Onlar sevgili Peygamberimiz ile komşu. Beraberler.

SALİH MÜSLÜM'ÜN YAKALANMASI

Şu anda imansızlar karşımızda, inananlar üzerine gidiyor. Cuma günü askerimizin saf tutuşlarını gördünüz değil mi? PYD'nin başı yakalandı. Temennimiz odu ki Çekya bunu Türkiye'ye teslim eder.

"AFRİN YAVAŞ YAVAŞ DÜŞÜYOR"

Şu anda Afrin yavaş yavaş düşüyor. Şehitlerimiz için sizden birer Fatiha istiyorum. Diyoruz ki, Rabbimizin bize müjdesi var ya. Fetih yakındır. Öyleyse müjdele diyor. Şimdi de Afrin'de fethi bekliyoruz. Mücadele gece gündüz sürüyor.