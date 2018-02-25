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için tarih verdi! Kar ne zaman yağacak? (25 Şubat 2018 )

Genel Müdürlüğü Türkiye geneli ile ilgili son verileri açıkladı. 'a kar ne zaman yağacak? Ankara'ya kar ne zaman yağacak? İzmir'e kar ne zaman yağacak? Hafta sonu İstanbul'da hava nasıl olacak? Hafta sonu Ankara'da hava nasıl olacak? Hafta sonu İzmir'de hava nasıl olacak? İşte 25 Şubat 2018 Türkiye geneli hava durumu...

Meteoroloji İstanbul için tarih verdi! Kar ne zaman yağacak?

İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?
Uzun zamandır merak edilen ve bir türlü 'a yağmayan kar yağışı için 'den yeni tahmin geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika tahmin raporları ve değişiklikleri geliyor. İstanbul'a bu sene uğramayan kar yağışıyla ilgili bilgilerde verildi. Vatandaşların en çok merak ettiği soruların başında gelen İstanbul'a kar ne zaman yağacak? sorusu uzun zamandır cevaplanamamıştı.

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  • 25 Şubat 2018, Pazar 11:43
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