İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?

Uzun zamandır merak edilen ve bir türlü İstanbul'a yağmayan kar yağışı için Meteoroloji'den yeni tahmin geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika hava durumu tahmin raporları ve değişiklikleri geliyor. İstanbul'a bu sene uğramayan kar yağışıyla ilgili bilgilerde verildi. Vatandaşların en çok merak ettiği soruların başında gelen İstanbul'a kar ne zaman yağacak? sorusu uzun zamandır cevaplanamamıştı.