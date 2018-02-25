İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?
Uzun zamandır merak edilen ve bir türlü İstanbul'a yağmayan kar yağışı için Meteoroloji'den yeni tahmin geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika hava durumu tahmin raporları ve değişiklikleri geliyor. İstanbul'a bu sene uğramayan kar yağışıyla ilgili bilgilerde verildi. Vatandaşların en çok merak ettiği soruların başında gelen İstanbul'a kar ne zaman yağacak? sorusu uzun zamandır cevaplanamamıştı.
Meteoroloji İstanbul için tarih verdi! Kar ne zaman yağacak? (25 Şubat 2018 hava durumu)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Türkiye geneli hava durumu ile ilgili son verileri açıkladı. İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Ankara'ya kar ne zaman yağacak? İzmir'e kar ne zaman yağacak? Hafta sonu İstanbul'da hava nasıl olacak? Hafta sonu Ankara'da hava nasıl olacak? Hafta sonu İzmir'de hava nasıl olacak? İşte 25 Şubat 2018 Türkiye geneli hava durumu...
İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?
Etiketler: Hava durumu , İstanbul , Meteoroloji
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