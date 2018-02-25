'ÇEK'eceğin var camış!

Teröristbaşı Salih Müslim, Çekya'nın başkenti Prag'da yakalanarak mahkemeye çıkarılana kadar geçici olarak tutuklandı. Türkiye'nin talebi üzerine hakkında kırmızı bülten çıkarılan ve bu talep doğrultusunda gözaltına alınan Müslim için Türkiye iade talebinde bulunacağını da açıkladı.

ÇEKYA TANIMADIĞINI AÇIKLAMIŞTI

Çekya yönetimi, 2016 yılında Prag'da temsilcilik açtığını açıklayan Salih Müslim'in yöneticiliğini yaptığı terör örgütü PYD'ye çok sert tepki göstermiş ve tanımadığını açıklamıştı.

Terör örgütü PKK'nın kolu PYD'nin silahlı kanadı YPG'nin Prag'da ofis açması ile ilgili Çek Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ''Çek Cumhuriyeti, 'Suriye Kürdistanı' diye isimlendirilen bağımsız ve özerk yapıyı tanımıyor. Bunun neticesinde 'Suriye Kürdistan'ı isimli hiçbir siyasi temsilciliği de tanımıyoruz.'' ifadeleri kullanıldı.

İŞTE OPERASYONUN DETAYLARI

Çekya İnterpol Birimi, Müslim'in 24 Şubat'ta Prag'da Türkiye'nin talebi ve ilettiği yakalama emirlerine istinaden gözaltına alındığını Türk makamlarına bildirdi.

MAHKEMEYE ÇIKARILACAK

Çekya makamları, Müslim'in çıkarılacağı mahkeme tarafından tutuklanıp tutuklanmayacağına karar verileceğini, bu kararın da Türk tarafına ivedilikle iletileceğini kaydetti.

İADE İÇİN EVRAK İSTENDİ

Aynı makamlar Türkiye'den, Müslim'in iadesi için gerekli evrakın kendilerine ivedilikle iletilmesini istedi.

Emniyet yetkilileri, Müslim'in iadesine yönelik idari işlemlerin başlatılabilmesi için Adalet Bakanlığı ile de irtibata geçti.

PYD/PKK'nın eski eş başkanı Salih Müslim'in ismi, İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesinde 4 milyon liralık ödülle kırmızı kategoride yer alıyor.