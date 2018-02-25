Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, terör örgütü PYD/PKK'nın eski eş başkanı Salih Müslim'in Çekya'da yakalanmasıyla ilgili, "Şu anda gözaltında ve iadesi talep edildi. Bakanlıklarımız iadesi için çalışmalarını sürdürüyor. Beklentimiz Türkiye'ye iade edilmesi." dedi.

Adalet Bakanlığından, terör örgütü PYD/PKK'nın eski eş başkanı Salih Müslüm'ün Çekya'dan iadesine ilişkin çalışma başlatıldığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Müslüm hakkında Ankara Güvenpark'taki terör saldırısı nedeniyle Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak", "nitelikli olarak kasten adam öldürmek", "nitelikli olarak kasten adam öldürmeye teşebbüs", "mala zarar verme", "kamu malına zarar verme" ve "tehlikeli maddeleri nakletme" suçlarından kamu davası açıldığı hatırlatıldı.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Müslüm hakkında yakalama kararı çıkartıldığı belirtilen açıklamada, söz konusu yakalama emri kapsamında da kırmızı bülten talep edildiği bilgisine yer verildi.

Müslüm'ün, Çekya'da bulunduğunun belirlenmesinin ardından harekete geçildiği ifade edilen açıklamada, gerekli temasların sağlanması üzerine Müslüm'ün Türkiye'ye iadesi amacıyla yakalanması ve tutuklanmasının talep edildiği kaydedildi.

Müslüm'ün, Çekya'nın başkenti Prag'da gözaltına alındığı anımsatılan açıklamada, Türkiye'ye iadesine ilişkin çalışma başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, Çekya'nın da taraf olduğu "Suçluların İadesine Dair Avrupa Sözleşmesi" hükümleri uyarınca geçici tutuklama kararının ardından Müslüm hakkında bu ülkeye iade talepnamesi gönderileceği ifade edildi.

BÜYÜKELÇİ TALEBİ İLETTİ

Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Ahmet Necati Bigalı, terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kolu PYD'nin eski eş başkanı Salih Müslim'in Türkiye'ye iade talebini Çekya Dışişleri Bakan Yardımcısına ilettiğini açıkladı.

Büyükelçi Bigalı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün gece Çekya'nın başkenti Prag'da gözaltına alınan Müslim'in Prag Emniyet Müdürlüğü binasında tutulduğunu bildirdi.

Bigalı, Çekya Dışişleri Bakan Yardımcısıyla telefon görüşmesi gerçekleştirerek Müslim'in Türkiye'ye iadesini talep ettiklerini, "Çekya Dışişleri Bakan Yardımcısının Türkiye'nin iade talebini Adalet Bakanı Birinci Yardımcısına ileteceğini söylediğini" ifade etti.

Konuya ilişkin Türk makamlarının iade talebi için hazırlıklarını ivedilikle sürdürdüğünü kaydeden Bigalı, iade talebinin Çek makamlarına ulaşmasıyla hukuki sürecin başlayacağını, "Çekya'nın iş birliği içinde hareket ettiğini" vurguladı.

PYD/PKK'nın eski eş başkanı Salih Müslim'in ismi, İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesinde 4 milyon liralık ödülle kırmızı kategoride yer alıyor.

TÜRKİYE'NİN TALEBİ ÜZERİNE YAKALANDI

Habertürk'ün edindiği bilgiye göre, diplomatik kaynaklar, Salih Müslim'in Türkiye'nin talebi üzerine yakalandığını ve iade talebinin kısa süre içerisinde ileteceğini ifade etti.

Müslim geçtiğimiz günlerde Belçika'nın başkenti Brüksel'de ortaya çıkmıştı. Ankara konuyla ilgili olarak teyakkuz halinde. Temaslar ve girişimler devam ediyor. Türkiye ile Çekya arasında doğrudan bir suçluların iadesi anlaşması bulunmuyor ancak iki ülke Avrupa'nın söz konusu anlaşmasına taraf. İade talebini Türkiye'nin Çekya'ya iletmesi bekleniyor.