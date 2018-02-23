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Soyunma kendini patlat!

Zeytin Dalı Harekatı ile iyice sıkışan terör örgütüne destek olmak amacıyla farklı yollar deneyen ve bu uğurda Almanya'da soyunan terör örgütü sempatizanlarına sürekli canlı bomba saldırıları düzenleyen örgüt içerisinden "soyunmayın başka yollar deneyin" çağrısı geldi.

Soyunma kendini patlat!

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başlattığı Zeytin Dalı Harekatı ile Afrin bölgesinde köşeye sıkışan teröristler, Avrupa'da farklı eylemler yapmaya başladı.

Vücutlarına Afrin yazan örgüt sempatizanları, Türk askerinin Suriye'nin kuzeyinden çekilmesi yönünde çağrıda bulundu.

"BAŞKA EYLEM Mİ YOK"
Çıplak Afrin protestosunu örgüt medyasına anlatan terör yandaşları; sürekli canlı bomba saldırıları düzenleyen örgütten, "Başka eylem mi yok ya da bu bizim tarzımız değil. Siz bu şekilde kadın bedenini teşhir ediyorsunuz. Bizim geleneklerimize ters…" şeklinde tepki aldıklarını söyledi.

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  • 23 Şubat 2018, Cuma 15:36
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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Mehdi Mehdi

VATAN HAİNİ,ALÇAKLAR.KIVIRİLER PKKLILAR.

Aynı Görüşte misiniz?
evet5
hayır0
cevapla 23.02.2018 16:27
Mahmud Mahmud

Siyonist terör devletleri; İsrail,ABD ve AB nin cici faiseleri ,gitsinler Afrin de soyunsunlar,patlatsınlar,Afrin e,Münbic e cepheler de dansözler aranıyordur.

Aynı Görüşte misiniz?
evet5
hayır0
cevapla 23.02.2018 15:48
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