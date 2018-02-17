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'lılar 'da soyundu

Zeytin Dalı Harekatı ile iyice köşeye sıkışan terör örgütü 'ya destek olmak isteyen terör örgütü sempatizanı kadınlar 'da soyundu.

Türkiye sınırına yuvalanan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için harekete geçen Türk Silahlı Kuvvetleri, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında bölgede 1595 teröristi yok etti.

AFRİN'DEN ÇEKİLİN EYLEMİ
Bölgedeki operasyonlar kararlı bir şekilde devam ederken, terör yandaşları buldukları tüm fırsatlarda Afrin'e düzenlenen operasyonun durması için eylem düzenliyor.

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  • 17 Şubat 2018, Cumartesi 17:44
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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T&#252;rkiyem Türkiyem

Hep de Almanya'da oluyor. Ey Merkel bunları görmüyor musun kör müsün?

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 17.02.2018 18:30
abbas abbas

özgürleşmişler demek bu oluyor özgürlük

Aynı Görüşte misiniz?
evet12
hayır1
cevapla 17.02.2018 17:58
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