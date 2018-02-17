Türkiye sınırına yuvalanan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için harekete geçen Türk Silahlı Kuvvetleri, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında bölgede 1595 teröristi yok etti.

AFRİN'DEN ÇEKİLİN EYLEMİ

Bölgedeki operasyonlar kararlı bir şekilde devam ederken, terör yandaşları buldukları tüm fırsatlarda Afrin'e düzenlenen operasyonun durması için eylem düzenliyor.