;
Yol Durumu
  1. Çocuğun yeri tarla değil okul
  2. Dayı-yeğen hainleri yenen

şüphelisi yönetmen 'da yakalandı

'da, / soruşturması kapsamında, hakkında yakalama kararı çıkarılan yapımcı- yönetmen E.D., polis operasyonuyla otelde yakalandı.

FETÖ şüphelisi yönetmen Bodrumda yakalandı

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışmasıyla '/ üyesi olmak' suçundan hakkında yakalama kararı bulunan E.D.'nin, bir otelde saklandığını ve yabancı uyruklu kaçaklarla yasa dışı yollardan İstanköy Adası'na geçme hazırlığı yaptığını belirledi.

Sabah saatlerinde harekete geçen polis, E.D.'nin kaldığı otele operasyon düzenledi. Gözaltına alınan E.D.'nin kaldığı odada yapılan aramada ele geçirilen cep telefonu ve bilgisayara incelenmek üzere el konuldu. E.D., işlemleri için İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Etiketler: , ,
  • 23 Şubat 2018, Cuma 15:47
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar