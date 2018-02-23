;
Yol Durumu
  1. Tarihi an... Işıkları bu akşam ilk kez yandı
  2. Mehmetçik işgal değil ihya ediyor

Türkiye'nin vurduğu terör konvoyunun gündüz fotoğrafları ortaya çıktı!

Afrin'e yaklaşan 40 araçlık YPG konvoyu, fırlatılan roketlerle havaya uçuruldu. İmha edilen konvoyun gündüz çekilmiş fotoğrafları yayınlandı.


​Afrin'e yaklaşan 40 araçlık YPG konvoyu, fırlatılan roketlerle havaya uçuruldu. İmha edilen konvoyun gündüz çekilmiş fotoğrafları yayınlandı. Konvoyda ölenler arasında bir rejim milisi de var. TSK, bu sabah yaptığı açıklamada etkisiz hale getirilen terörist sayısının 1873 olduğunu duyurdu.

  • 23 Şubat 2018, Cuma 15:31
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (2 yorum)
ali sungur ali sungur

K mala sorsan bunlar sivil halk der

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 23.02.2018 16:42
Mehdi Mehdi

Maşallah.Bozguncu, pkklı zalimler.

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 23.02.2018 16:39
Haberin tüm yorumlarını okuyun (2 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar