Türkiye'nin vurduğu terör konvoyunun gündüz fotoğrafları ortaya çıktı!

Afrin'e yaklaşan 40 araçlık YPG konvoyu, fırlatılan roketlerle havaya uçuruldu. İmha edilen konvoyun gündüz çekilmiş fotoğrafları yayınlandı. Konvoyda ölenler arasında bir rejim milisi de var. TSK, bu sabah yaptığı açıklamada etkisiz hale getirilen terörist sayısının 1873 olduğunu duyurdu.
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K mala sorsan bunlar sivil halk der
Maşallah.Bozguncu, pkklı zalimler.
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