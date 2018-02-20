;
Yol Durumu
  1. Biz geldik siz yoktunuz
  2. Poyraz esti

İşte 'nin 'nın dağ kadrosunu aratmayan yeni yönetimi

"Afrin Direnişi'ne ve Öcalan'a selam olsun" sloganlarının atıldığı Kongresi sonrası, partinin yeni yönetimi belirlendi. HDP'nin yeni parti yönetimindeki isimler ise 'nın dağ kadrosunu aratmıyor.

Etiketler: , , , , ,
  • 20 Şubat 2018, Salı 14:46
YORUMLAR 7 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (7 yorum)
KARTAL KARTAL

ÇAPULCULAR TAKIMI......................

Aynı Görüşte misiniz?
evet4
hayır0
cevapla 20.02.2018 20:14
Osman Osman

Bunlar hala nasil meclise aliniyor bu milletin parasini yiyorlar ?

Aynı Görüşte misiniz?
evet6
hayır0
cevapla 20.02.2018 17:13
ayhnkrblt ayhnkrblt

bunlar meclise girer de bunlar bu ülkenin bütçesinden, tüyü bitmemiş yetimlerin hakkından maaş alacak olurlarsa, kim hakkını helal edecek acaba.

Aynı Görüşte misiniz?
evet7
hayır0
cevapla 20.02.2018 16:53
oflu baba oflu baba

TAM BIR KEPAZELIK UTANC VERICI BIR ULKE OLDUK ULKEMIZDE YASAYAN BU SURUNGENLERIN SAYESINDE

Aynı Görüşte misiniz?
evet5
hayır0
cevapla 20.02.2018 16:44
isimsiz isimsiz

insan değilsiniz siz

Aynı Görüşte misiniz?
evet5
hayır0
cevapla 20.02.2018 16:14
Haberin tüm yorumlarını okuyun (7 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar