"Afrin Direnişi'ne ve Öcalan'a selam olsun" sloganlarının atıldığı HDP Kongresi sonrası, partinin yeni yönetimi belirlendi. HDP'nin yeni parti yönetimindeki isimler ise PKK'nın dağ kadrosunu aratmıyor.
Etiketler: Pervin Buldan , Ayşe Acar , HDP , PKK , garo paylan , yurdusev özsökmenler
kalan karakter 1000
ÇAPULCULAR TAKIMI......................
Bunlar hala nasil meclise aliniyor bu milletin parasini yiyorlar ?
bunlar meclise girer de bunlar bu ülkenin bütçesinden, tüyü bitmemiş yetimlerin hakkından maaş alacak olurlarsa, kim hakkını helal edecek acaba.
TAM BIR KEPAZELIK UTANC VERICI BIR ULKE OLDUK ULKEMIZDE YASAYAN BU SURUNGENLERIN SAYESINDE
insan değilsiniz siz
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.