Yıldırım: "Çiftçiye destek sürecek"

Başbakan Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde çiftçilerle buluşmasında konuşma yaptı.

İşte Yıldırım'ın konuşmasından satırbaşları

Kahramankazan'daki çiftçi kardeşlerimiz 15 Temmuz gecesi destan yazdı. Uçaklar kalkmasın diye yetişmiş ekinlerini yaktılar.



Reform ve projeleri hayata geçirdik. 15 yıl önce kişi başına düşen kırımızı et tüketimi 5 kiloydu şimdi 15 kiloya çıktı. Çiftçi ve köylümüzün hep yanında olduk. Çiftçiye verilen destek 7 kat arttı. Tarım ihracatımız 3.7 milyar dolardan 17 milyar dolara çıktı. 2018 yılının çiftçilerimiz için daha da kazançlı geçeceğinden hiç şüphem yok. Daha güçlü bir tarım sektörü ve hayvancılık için daha çok çalışacağız. Topraklarımızı koruyacağız, tarım alanlarının başka amaçla kullanılmasına izin vermeyeceğiz. Tarım arazilerine beton değil fidan dikeceğiz.