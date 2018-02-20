Çocuk tecavüzleri ve istismarları büyük tepki çekince kimyasal hadım gündemin ilk sırasına çıktı. Hükümet hadım dahil yasal önlemleri uygulamak için harekete geçti. Cumhurbaşkanı başka olmak üzere yetkili isimlerdenson dakika açıklamalar arka arkaya gelince kimyasal hadım nedir soruları gündeme oturdu.

Kimyasal hadım yönteminde diğer hadım şekillerinde olduğu gibi penis ve testisler kesilmiyor. Kimyasal hadım yönteminde çeşitli kimyasallar kullanılarak yapılan hadım etme işleminde mahkumlara belirli aralıklarla ilaç veriliyor. Haplar ve iğneler sayesinde cinsel saldırı suçunda bulunan suçlunun testosteron hormonu azaltılıyor ve cinsel isteği ortadan kaldırılıyor.







Kimyasal hadım yapan ülkeler hangileri : Kimyasal hadım; Birleşik Krallık, Polonya, Moldova, Estonya, Amerika Birleşik Devletleri, Arjantin, Avustralya, Hindistan, İsrail, Rusya, Güney Kore gibi ülkelerde yakın zamanlarda çeşitli cinsel saldırı vakalarında kullanıldı.

Hadım etmek kelime manası olarak erkeklik bezleri burulmuş, iğdiş edilmiş erkek anlamına geliyor.



Kimyasal hadım ile diğer hadımın farkı nedir: Kimyasal hadımyönteminde diğer hadım şekillerinde olduğu gibi penis ve testisler kesilmiyor. Bunun yerine ilaç verilerek testestoran seviyesi düşürülüyor. Gerçek hadımda ise penis ve testisler kesiliyor ve bu işlem geri dönüşsüz oluyor.

Osmanlı'da Hadım nasıl yapılıyordu: Osmanlı döneminde tecavüz suçluları penis ve testisleri kesilerek hadım edilirdi. Bu hadım etme şekli hayli kanlı oluyordu. Murat Bardakçı'nın aktardığına göre hadım şöyle yapılıyordu;







- Göbeğin altı ve baldırlar, aşırı kanamayı önlemek için bandajlarla sarılırdı. Hadım edilecek kişi sırtüstü yatırılır, operasyon bölgesi enfeksiyon riskini azaltmak için acı biber karıştırılmış su ile üç kez yıkanırdı. Ameliyat bölgesi iyice temizlendikten sonra, orağa benzeyen küçük bir bıçak vasıtasıyla testisler ve penis, mümkün olduğu kadar dibinden kesilirdi.

- Penisin kökündeki kanala gümüş bir iğne yahut metal bir çubuk sokulur ve idrar akışı geçici bir süre için durdurulurdu. Yara, iltihabı ve kanı emmesi için soğuk su içine yatırılmış kâğıtlarla kapatılır ve üzeri sarılırdı.