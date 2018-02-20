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'dan açıklaması

: Bölgede bazıları kukla devletler kurma çabası içinde.

İrandan Türkiye açıklaması

Cumhurbaşkanı Hasan , Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde ABD'nin bölge politikasını eleştirerek, "Bölgede bazıları bölme ve kukla devletler kurma çabası içinde. Çok yönlü işbirliğimizi arttırarak bunun önüne geçmeliyiz" dedi.

İran Cumhurbaşkanlığı resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Ruhani, Suriye sorunun çözümüne yönelik Astana ve Soçi görüşmelerinin umut verici olduğunu söyleyerek bunun devam etmesini istedi.

Bölgedeki terörizmle mücadele, Suriye'yi terör unsurlarından arındırma ve bölücü hareketler konusunda İran ve aynı düşünceyi taşıdığını dile getiren Ruhani, "Tüm Suriyeli mültecilerin ülkelerine geri dönmesi için bir an önce bu ülkede huzur ve istikrar sağlanmalı" diye konuştu.

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  • 20 Şubat 2018, Salı 08:53
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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ihsan ihsan

işte böyle aklın başına geldi demekki medyandan saçma sapan laflar geliyorduda

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 20.02.2018 10:08
ihsan ihsan

işte böyle aklın başına geldi demekki medyandan saçma sapan laflar geliyorduda

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 20.02.2018 10:08
Haberin tüm yorumlarını okuyun (2 yorum)

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