Fetullahçı Terör Örgütü'nün mahrem imamları ile ankesörlü telefon üzerinden irtibat kurdukları tespit edilen 170 asker hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü operasyon kapsamında, polis sabah 04.00'de harekete geçti. Çok sayıda gözaltı var…

FETÖ/PDY mahrem imamlarının ankesörlü telefon üzerinden Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki örgüt mensupları ile irtibat kurmalarına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında bu sabah yeni bir operasyon başlatıldı.



Terör ve Örgütlü Suçlar Savcısı Can Tuncay'ın verdiği talimat üzerine hareket geçen İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri hakkında gözaltı kararı verilen 170 asker şüpheli ile ilgili 04.00'de operasyon için düğmeye bastı.



38 farklı ilde aynı anda başlatılan operasyon kapsamında çok sayıda kişi gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı verilen çeşitli rütbelerdeki subay ya da astsubayların bir bölümünün muvazzaf olduğu, bir bölümünün emekli olduğu, bir bölümünün ise meslekten ihraç edildikleri belirtildi.



Savcılığın mahrem imamlarla irtibata geçtikleri belirlenen TSK mensuplarının İstanbul Üsküdar'daki bir ankesörlü telefonu kullandıkları öğrenildi.



Nazif KARAMAN/SABAH