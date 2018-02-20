CHP'li vekilden PKK'lı teröristler için skandal sözler
CHP’li vekil Sarıhan, skandallarına yenisini ekledi. Terör örgütlerine yakınlığıyla bilinen Sarıhan, Afrin’de Mehmetçik’e kurşun sıkan teröristlere ‘çocuğum' leşlerine 'şehit' dedi.
KATİL SÜRÜLERİNE ARKA ÇIKTI
Sarıhan kongrede yaptığı konuşmada, PKK terör örgütünün Suriye kolu olan ve Afrin'i işgal eden PYD/YPG'li katil sürülerine arka çıktı. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu güçlerince etkisiz hale getirilen PYD'li teröristleri 'şehit' ilan eden CHP'li vekil, Zeytin Dalı Harekatı'nı hedef alıp "Çocuklarımız gerçek olmayan iddialarla bir bir şehit ediliyor" ifadesini kullandı. Afrin'de Mehmetçik'e kurşun sıkan teröristlere 'çocuğum', leşlerine de 'şehit' diyen Sarıhan'a tepki yağdı.
ÖRGÜTÜN SÖZCÜLÜĞÜNÜ ÜSTLENDİ
Güneş'in haberine göre, CHP Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan'ın skandalı ilk değil. Sicili kabarık olan Sarıhan, daha önce de TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde askerimizi şehit eden teröristler için 'eylemci' ifadesini kullanmıştı. Bununla da yetinmeyen Sarıhan, Kandil'in siyasi uzantısı HDP'yle birlikte 'katil devlet' raporu hazırlamaya kalktı. CHP'li vekil Sarıhan, örgütün yayın organlarını savundu, hainlerin avukatlığına soyundu. CHP Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan, Kadın Kolları 13. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada yeni bir skandala imza attı.
Sarıhan, İHD'de açlık grevi yapan terörist yakınlarına destek ziyaretinde bulunmuştu.
Skandalları bitmiyor
CHP'li Sarıhan, DHKP/C'li sözde eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın cezaevinde açlık grevi yaptıkları dönemde 'devlet tarafından iyi bakıldıklarını belirterek tahliyelerine gerek olmadığı' yönünde karar veren Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararını 'skandal' olarak nitelendirmişti. Şenal Sarıhan, geçmiş dönemde İHD Ankara Şubesi'nde açlık grevi yapan aileleri de ziyaret ederek cezaevindeki teröristlere sahip çıkmıştı. Sarıhan, kanlı darbe girişimine kalkışan FETÖ'cü hainlerin mahkemelere tek tip kıyafetle getirilmesi uygulamasına da karşı çıkmıştı.
Etiketler: Şenal Sarıhan , CHP , PKK
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NE YAPSIN KADINCAGIZ BU LES GORRUNUMLU KADINIDA MAGARADA YASAYAN PKK LI SEREFSIZLERDEN BASKA KIMSEDE HALLETMEZ
dokunulmazlık bir yere kadar.sen şimdi biz atatürkün partisiyiz safsatası altında leşlere şehit diyeceksin ben sana bir şey diyemeyeceğim.yok öyle 25 kuruşa köfte.hadi söyle bakalım atatürkün partisinin vekili.o leşler şehitse atatürkün mehmetçikleri ne oluyor.söyle bu millet duysun.
ALLAH CC TEZ BELANIZI VERSİNDE BİZDE SİZİN GİBİ MİKROPLARDAN KURTULMA BAYRAMI YAPALIM İNŞAALLAH
it ürür ordu yürür
nerde atatürkün partisi yazıklar olsun
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