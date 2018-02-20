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'li vekilden 'lı teröristler için skandal sözler

’li vekil Sarıhan, skandallarına yenisini ekledi. Terör örgütlerine yakınlığıyla bilinen Sarıhan, Afrin’de Mehmetçik’e kurşun sıkan teröristlere ‘çocuğum' leşlerine 'şehit' dedi.

CHPli vekilden PKKlı teröristler için skandal sözler
'nin Kadın Kolları 13. Olağan Kongresi 'Adalet ve Gelecek' sloganıyla Ankara'da yapıldı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun rahatsızlığı nedeniyle katılmadığı Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu'ndaki kongreye, CHP Ankara Milletvekili 'ın skandal açıklamaları damga vurdu.

KATİL SÜRÜLERİNE ARKA ÇIKTI

​Sarıhan kongrede yaptığı konuşmada, terör örgütünün Suriye kolu olan ve Afrin'i işgal eden PYD/YPG'li katil sürülerine arka çıktı. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu güçlerince etkisiz hale getirilen PYD'li teröristleri 'şehit' ilan eden CHP'li vekil, Zeytin Dalı Harekatı'nı hedef alıp "Çocuklarımız gerçek olmayan iddialarla bir bir şehit ediliyor" ifadesini kullandı. Afrin'de Mehmetçik'e kurşun sıkan teröristlere 'çocuğum', leşlerine de 'şehit' diyen Sarıhan'a tepki yağdı.

ÖRGÜTÜN SÖZCÜLÜĞÜNÜ ÜSTLENDİ

Güneş'in haberine göre, CHP Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan'ın skandalı ilk değil. Sicili kabarık olan Sarıhan, daha önce de TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde askerimizi şehit eden teröristler için 'eylemci' ifadesini kullanmıştı. Bununla da yetinmeyen Sarıhan, Kandil'in siyasi uzantısı HDP'yle birlikte 'katil devlet' raporu hazırlamaya kalktı. CHP'li vekil Sarıhan, örgütün yayın organlarını savundu, hainlerin avukatlığına soyundu. CHP Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan, Kadın Kolları 13. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada yeni bir skandala imza attı.
Sarıhan, İHD'de açlık grevi yapan terörist yakınlarına destek ziyaretinde bulunmuştu.

Skandalları bitmiyor

CHP'li Sarıhan, DHKP/C'li sözde eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın cezaevinde açlık grevi yaptıkları dönemde 'devlet tarafından iyi bakıldıklarını belirterek tahliyelerine gerek olmadığı' yönünde karar veren Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararını 'skandal' olarak nitelendirmişti. Şenal Sarıhan, geçmiş dönemde İHD Ankara Şubesi'nde açlık grevi yapan aileleri de ziyaret ederek cezaevindeki teröristlere sahip çıkmıştı. Sarıhan, kanlı darbe girişimine kalkışan FETÖ'cü hainlerin mahkemelere tek tip kıyafetle getirilmesi uygulamasına da karşı çıkmıştı.
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  • 20 Şubat 2018, Salı 08:29
YORUMLAR 12 yorum yapıldı

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oflu baba oflu baba

NE YAPSIN KADINCAGIZ BU LES GORRUNUMLU KADINIDA MAGARADA YASAYAN PKK LI SEREFSIZLERDEN BASKA KIMSEDE HALLETMEZ

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 20.02.2018 17:02
vatandaş vatandaş

dokunulmazlık bir yere kadar.sen şimdi biz atatürkün partisiyiz safsatası altında leşlere şehit diyeceksin ben sana bir şey diyemeyeceğim.yok öyle 25 kuruşa köfte.hadi söyle bakalım atatürkün partisinin vekili.o leşler şehitse atatürkün mehmetçikleri ne oluyor.söyle bu millet duysun.

Aynı Görüşte misiniz?
evet4
hayır0
cevapla 20.02.2018 14:47
İRFAN İRFAN

ALLAH CC TEZ BELANIZI VERSİNDE BİZDE SİZİN GİBİ MİKROPLARDAN KURTULMA BAYRAMI YAPALIM İNŞAALLAH

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır0
cevapla 20.02.2018 14:42
baki taştan baki taştan

it ürür ordu yürür

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır0
cevapla 20.02.2018 14:13
baki taştan baki taştan

nerde atatürkün partisi yazıklar olsun

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 20.02.2018 14:12
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