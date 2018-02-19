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Ruhani ile görüştü

'ın İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile görüşmesinde, terör unsurlarına karşı verilen mücadelede işbirliğinin önemi vurgulandı. Görüşmede, Afrin ve başta olmak üzere, meselesindeki son gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunuldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ruhani ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile telefonla görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede, Afrin ve başta olmak üzere, meselesindeki son gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunuldu.

Erdoğan'ın Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin bilgi paylaşımında bulunduğu görüşmede, terör unsurlarına karşı verilen mücadelede işbirliğinin önemi vurgulandı.

İki lider, Suriye meselesine çözüm bulmaya yönelik çabalar çerçevesinde Astana süreci ve Soçi Kongresine de değindi.

, görüşme vesilesiyle, İran'da yolcu uçağının düşmesi neticesinde hayatını kaybedenler için Ruhani'nin şahsında tüm İran halkına taziyelerini iletti.

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  • 19 Şubat 2018, Pazartesi 19:44
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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muhteşem muhteşem

mezhep çatışmasını önlersek bu savaşta başarılı oluruz. ABD her türlü entrikaya baş vuruyor.

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cevapla 19.02.2018 20:19
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