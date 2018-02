Erdoğan: Bedelini ağır öderler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şii milis güçlerin 10 kadar pikapla dün Afrin'e doğru hareketlerinin tespit edildiğini, top atışları sonucu dönmek zorunda kaldıklarını belirterek, "O dosya da o şekilde şimdilik kapanmış vaziyette. Bunlara tabi fırsat vermemiz mümkün değil. Bunun bedelini de çok ağır öderler" dedi.



Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge İvanov, dün Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Erdoğan, İvanov'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. İki lider, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

"Makedonya terörle mücadele konusunda işbirliğimizi arttırmakta kararlılığı olduğunu Sayın Cumhurbaşkanı ile ortaya koymuştur. Özellikle FETÖ her iki ülke için de ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Bu örgütün kökünü dünyanın her tarafında kazımak noktasında kararlıyız. Tabi Makedonya'da FETÖ terör örgütünün yapılanmasını gerçekleştirdiği ülkelerden bir tanesidir. Bu kapsamda Makedonya'nın FETÖ ile mücadelede atacağı somut adımları gerçekten görmek istiyoruz. Bugün değerli dostum bu konuda atılabilecek adımları da çok açık net bizimle paylaştı. FETÖ terör örgütünü inşallah dostlarımızın da desteğiyle Balkan coğrafyasından söküp atacağız."(Rejime yakın milislerin Afrin'e gireceği iddialarıyla ilgili son durumun sorulması üzerine) "Bugün akşam saatlerine doğru oradaki Şii milis güçler, bunların bazı pikaplarıyla on kadar Afrin'e doğru bir hareketleri tespit edilmiş. Fakat daha sonra top atışlar filan yapılınca geri dönmek durumunda kaldılar ve o dosya da o şekilde şimdilik kapanmış vaziyette. Dün gerek Sayın Putin ile gerek Sayın Ruhani le yaptığımız görüşmelerde bu konularda da zaten mutabakatımız var. Maalesef bu tür terör örgütlerinin bazen biliyorsunuz kendilerine göre aldıkları kararlarla attıkları yanlış adımlar oluyor. Bunlara tabi fırsat vermemiz mümkün değil. Bunun bedelini de çok ağır öderler."(Makedonya'nın Yunanistan'la yaşadığı isim sorununda gösterilen ilkeli tutumun gelecekte de devam edip etmeyeceğinin sorulması üzerine) "Burada hiçbir tereddüt söz konusu değil. Zaten biz anayasal ismini ilk tanıyan ülke olduk. Bugün neredeysek bundan sonra da aynı yerde olacağız. Türkiye, diplomaside hiçbir zaman ikircikli tavır takınmamıştır. Biz kararımızı verdikten sonra artık ölürüz, oradan bir daha dönmeyiz."Makedonya Cumhurbaşkanı İvanov ise, bu resmi ziyaretle Erdoğan'ın Makedonya Cumhuriyeti'nin ve halkının büyük bir dostu olduğunu kanıtladığını belirterek, "Terörizm konusunda, dünya çapında uluslararası terörizmin önlenmesi konusunda birbirimize yardımcı olma konusunda mutabık kaldık. Türkiye'nin attığı adımların farkındayız. FETÖ ve diğer terör örgütleri tarafından nasıl zarar gördüğünüzün farkındayız. Biz hiç vakit kaybetmeden hemen Türkiye Cumhuriyeti devletinin ve demokratik yolla seçilmiş görevlilere destek verdiğimizi söyledik. Her türlü terörizmin karşısındayız" dedi.İvanov, programının uygun olması halinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mayıs ayında Makedonya'ya davet etti.