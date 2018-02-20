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Hatay'a 3 top mermisi atıldı!

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Zeytin Dalı Harekatı'nı yürüttüğü Afrin bölgesinden, teröristler tarafından atılan 3 top mermisi Hatay'a düştü.

Hataya 3 top mermisi atıldı! TSK pişman etti!

'nin Afrin bölgesini işgal eden terör örgütü /PKK-DEAŞ mensuplarınca Hatay'ın Kırıkhan ilçesine 3 top mermisi atıldı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Zeytin Dalı Harekatı'nı yürüttüğü Afrin bölgesinden, teröristler tarafından atılan 3 top mermisi ilçeye düştü.

Saldırı sonrası top mermilerinin atıldığı bölgeye misliyle karşı atış yapıldı.




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  • 20 Şubat 2018, Salı 19:01
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