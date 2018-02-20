CHP’li Bozkurt skandallara doymuyor!

Her fırsatta Türkiye düşmanlığını adeta görev edinen CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt skandallarına bir yenisini daha ekledi. Referandum'dan önce 'Evet' oyu kullanacakları hadsiz bir şekilde denize dökmekle tehdit eden Bozkurt, şimdi de yalan fotoğraflarla hükümeti suçlamaya kalktı.







BOZKURT'TAN KÜSTAH YALAN

Hüsnü Bozkurt Romanya'da çekilmiş bir fotoğrafı Türkiye'de çekilmiş gibi Twitter'dan servis edip hükümeti suçladı. Bozkurt yaptığı paylaşımda, "Kaldırım ağaca uydurulmuşsa uygar bir ülkede yaşıyorsunuz demektir. Ağaç kaldırıma uydurulmuşsa AKP Türkiye'sinde..." İfadelerini kullandı. Ancak Bozkurt'un yalanı elinde patladı. Paylaştığı fotoğrafın Romanya'dan olduğu kısa sürede anlaşıldı.



