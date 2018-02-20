Her fırsatta Türkiye düşmanlığını adeta görev edinen CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt skandallarına bir yenisini daha ekledi. Referandum'dan önce 'Evet' oyu kullanacakları hadsiz bir şekilde denize dökmekle tehdit eden Bozkurt, şimdi de yalan fotoğraflarla hükümeti suçlamaya kalktı.
BOZKURT'TAN KÜSTAH YALAN
Hüsnü Bozkurt Romanya'da çekilmiş bir fotoğrafı Türkiye'de çekilmiş gibi Twitter'dan servis edip hükümeti suçladı. Bozkurt yaptığı paylaşımda, "Kaldırım ağaca uydurulmuşsa uygar bir ülkede yaşıyorsunuz demektir. Ağaç kaldırıma uydurulmuşsa AKP Türkiye'sinde..." İfadelerini kullandı. Ancak Bozkurt'un yalanı elinde patladı. Paylaştığı fotoğrafın Romanya'dan olduğu kısa sürede anlaşıldı.
CHP’li Bozkurt skandallara doymuyor!
Referandumda 'Evet'çileri denize dökmekle tehdit eden Hüsnü Bozkurt, yeni bir skandala daha imza attı! Bozkurt Romanya’da çekilmiş bir fotoğrafı Türkiye olarak servis ederek hükümeti eleştirmeye kalktı.
Her fırsatta Türkiye düşmanlığını adeta görev edinen CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt skandallarına bir yenisini daha ekledi. Referandum'dan önce 'Evet' oyu kullanacakları hadsiz bir şekilde denize dökmekle tehdit eden Bozkurt, şimdi de yalan fotoğraflarla hükümeti suçlamaya kalktı.
Etiketler: CHP , hüsün bozkurt , Türkiye
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Vay be helal olsun o zaman; demek ki Romanya‘yi da biz yönetiyoruz Hüsnü‘ye göre :-) Yav bu adamlar bi kere de dogru bir sey söylemez mi.
PEKİ SEN NERENDEN UYDURUYON ,İFTİRACILAR HALKA HİZMETTE YOKSUNUZ ,İŞİNİZ GÜCÜNÜZ ,İFTİRA
aldığınız maaş haram olsun
Utanacak yüz varmı bu adamda..birde kalkmışlar türkiyeyi yönetecekler yalanlarıyla yazık...
PEKİ SEN BU YALANI GERÇEKMİŞ GİBİ SUNARKEN HANGİ ÜLKEDE YAŞADIĞINI ZANNEDİYORSUN.
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