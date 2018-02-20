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’li Bozkurt skandallara doymuyor!

Referandumda 'Evet'çileri denize dökmekle tehdit eden Hüsnü Bozkurt, yeni bir skandala daha imza attı! Bozkurt Romanya’da çekilmiş bir fotoğrafı olarak servis ederek hükümeti eleştirmeye kalktı.

CHP’li Bozkurt skandallara doymuyor!

Her fırsatta düşmanlığını adeta görev edinen Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt skandallarına bir yenisini daha ekledi. Referandum'dan önce 'Evet' oyu kullanacakları hadsiz bir şekilde denize dökmekle tehdit eden Bozkurt, şimdi de yalan fotoğraflarla hükümeti suçlamaya kalktı.



BOZKURT'TAN KÜSTAH YALAN
Hüsnü Bozkurt Romanya'da çekilmiş bir fotoğrafı Türkiye'de çekilmiş gibi Twitter'dan servis edip hükümeti suçladı. Bozkurt yaptığı paylaşımda, "Kaldırım ağaca uydurulmuşsa uygar bir ülkede yaşıyorsunuz demektir. Ağaç kaldırıma uydurulmuşsa AKP Türkiye'sinde..." İfadelerini kullandı. Ancak Bozkurt'un yalanı elinde patladı. Paylaştığı fotoğrafın Romanya'dan olduğu kısa sürede anlaşıldı.

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  • 20 Şubat 2018, Salı 18:18
YORUMLAR 7 yorum yapıldı

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Nuri Nuri

Vay be helal olsun o zaman; demek ki Romanya‘yi da biz yönetiyoruz Hüsnü‘ye göre :-) Yav bu adamlar bi kere de dogru bir sey söylemez mi.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 21.02.2018 01:40
Y,DEMİR Y,DEMİR

PEKİ SEN NERENDEN UYDURUYON ,İFTİRACILAR HALKA HİZMETTE YOKSUNUZ ,İŞİNİZ GÜCÜNÜZ ,İFTİRA

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 20.02.2018 23:26
osmanlı osmanlı

aldığınız maaş haram olsun

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 20.02.2018 21:14
Hasan Hasan

Utanacak yüz varmı bu adamda..birde kalkmışlar türkiyeyi yönetecekler yalanlarıyla yazık...

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 20.02.2018 20:39
YILMAZ YILMAZ

PEKİ SEN BU YALANI GERÇEKMİŞ GİBİ SUNARKEN HANGİ ÜLKEDE YAŞADIĞINI ZANNEDİYORSUN.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 20.02.2018 20:21
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