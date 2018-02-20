AA: TERÖRİSTLER GERİ ÇEKİLDİ
Afrin'e ilerlemeye çalışan rejim yanlısı terörist gruplar, uyarı amaçlı topçu atışı üzerine kente yaklaşık 10 km kala geri çekildi.
SURİYE DEVLET TELEVİZYONU: TÜRK JETLERİ VURDU
Suriye Devlet Televizyonu Türk jetlerinin konvoyun olduğu bölgeyi bombaladığını öne sürdü
TSK'nın, konvoyun geçtiği bölgeyi, topçu atışları ve silahlı insansız hava araçlarıyla bombardımana tuttuğu bildiriliyor.
Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD'nin silahlı kanadı YPG'nin sözcüsü Birusk Heseke de, rejim yanlısı milislerin Afrin sınırlarında konuşlandırılacağını öne sürdü. YPG'den gelen bir başka açıklamada da, "rejimle anlaşma yapılmadığı ancak gönüllülerin geldiği" iddia edildi.
Dün Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin resmi televizyon kanalı, PYD/PKK'nın işgalindeki Afrin'e "halk güçleri" olarak nitelendirilen bir grubun gireceğini duyurmuştu. Hemen yanıt veren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Eğer rejim, YPG'yi temizlemek için girerse problem yok. YPG'yi korumak için giriyorsa Türk askerini hiç kimse durduramaz" ifadesini kullanmıştı.
"AFRİN KUŞATILACAK"
Bugün TBMM'de partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuyla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:
"Önümüzdeki günlerde hızlı bir şekilde Afrin şehir merkezinin kuşatmasına geçilecek. Böylece hem şehre ve bölgeye dışarıdan gelen yardımların önü kesilecek hem de terör örgütünün kimseyle pazarlık yapabilme imkânı kalmayacaktır.
Türkiye'yi güneyinde oluşturacakları terör koridoru ile çevrelemeye, esir almaya çalışanlara bu işin öyle kolay olmadığını göstermek zorundayız. Türkiye'nin ve Türk milletinin kırmızı çizgilerini yok sayanlara gerekiyorsa alınlarının ortasına bu çizgileri nakşederek var olduğumuzu göstermek boynumuzun borcudur.
Birileri Osmanlı tokadının ne olduğunu soruyor, bu soruyu soranlar bizim tarihçilerimize itibar etmezlerse en azından batılı tarihçilerin yazdıkları Osmanlı tarihi ile ilgili kitaplarını okusunlar. Dedelerinden ya da onların babalarından 1. Dünya Savaşı'nda, Çanakkale'de Kut'ül Amare'de veya diğer cephelerde savaşmış olanlar varsa onlara sorsunlar Osmanlı tokadının ne olduğunu. Daha da merak ediyorlarsa buyursunlar Afrin'e gelsinler. Bu tokadın hak edenden başka kimseye atılmadığını da öğrensinler."
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MAŞALLAH.VURMAYA DEVAM İNŞALLAH.YA ALLAH.
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