Temeli yaklaşık bir yıl önce atılan Taksim Camisi aralıksız çalışmaların ardından ana kubbesine kavuşuyor. Ana kubbeyi oluşturacak demir iskeletin büyük bir kısmı yerleştirilirken çalışmaların son durumu da havadan görüntülendi.
Taksim Camii kubbesine kavuşuyor
Taksim Camii kubbesine kavuşuyor Taksim cami kubbesinin inşaat çalışmalarının son durumu havadan görüntülendi
Etiketler: Taksim Camii , İstanbul
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