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kubbesine kavuşuyor

kubbesine kavuşuyor Taksim cami kubbesinin inşaat çalışmalarının son durumu havadan görüntülendi


Temeli yaklaşık bir yıl önce atılan Taksim Camisi aralıksız çalışmaların ardından ana kubbesine kavuşuyor. Ana kubbeyi oluşturacak demir iskeletin büyük bir kısmı yerleştirilirken çalışmaların son durumu da havadan görüntülendi.

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  • 19 Şubat 2018, Pazartesi 10:11
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