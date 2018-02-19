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'deki skandalında ikinci perde

'li partilileri taşıyan otobüste yaşanan skandalını ortaya çıkaran CHP'li iki kadın olayın arka yüzünü anlattı. Tacizi fark eden kadınların polis çağırmak istemesine CHP İlçe Başkanı karşı çıktı. Kadınların üzerine yürüyen Ekmekçi, skandalı örtbas etti.

CHPdeki pedofili skandalında ikinci perde

, İlçe Teşkilatı yöneticilerinden M.Y.'nin adının karıştığı, '' skandalı iddiasıyla çalkalanıyor. Olayın, teşkilatı CHP Kurultayı için Ankara'ya taşıyan otobüste meydana geldiği belirtildi. Yerel medyada da haberleştirilen 'pedofili' skandalı, iddiaya göre gece ilerleyen saatlerde otobüsün ışıklarının kapalı olduğu sırada yaşandı. Otobüste alkol alan CHP Kuşadası İlçe Teşkilatı yöneticilerinden M.Y., daha sonra otobüste bulunan 13 yaşındaki erkek çocuğu da yanına alarak en arka koltuğuna geçti. M.Y.'nin burada çocuğa cinsel tacizde bulunduğu ileri sürüldü.

AHMET EKMEKÇİ BİZE ' KAPATIN ÇENENİZİ' DİYE BAĞIRDI!
M.Y. otobüse bindiğinde alkollüydü, sonra içmeye devam etti. Çocuğu defalarca arkaya yanına çağırdı, şoföre ışıkları kapattırdı. Durumu fark edince Kader ablaya söyledim. Kader abla bağırarak otobüsün ışıklarını açtırdı. M.Y. çocuğu taciz ediyordu. Bağırarak üzerine yürüdük, çocuk bayılmıştı.

SAVCILIĞA GİDECEĞİM
Çocuk M.Y. nin kendisine de içki içirdiğini söyledi. M.Y. sızmıştı. Rezaleti Ekmekçi'ye telefonla bildirdik. İlk mola yerinde polis çağırılmasını istedik. Ekmekçi, 'Kapatın çenenizi ben durumu çözeceğim' dedi. Tacizci M.Y. nin cebine para koyup Kuşadası'na geri gönderdi. Vicdanım rahatsız suç duyurusunda bulunacağım.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIM
"Taciz mağduru parçalanmış bir ailenin çocuğu ve Kuşadası'nda ağabeyiyle yaşıyor." diyen Kader Nart şöyle devam etti: "Ankara'daki annesini bile haber verilmeden otobüse bindirildiğini öğrendik. Yani M.Y. bu işi önceden organize etmiş. Tanık olduğum utançla yaşayamam, bu ahlaksızlığı bütün ayrıntılarıyla savcılığa anlatacağım.

SKANDALI ÖRTBAS ETTİ
Olayı öğrenince CHP İlçe Başkanı 'ye derhal polis çağırılması gerektiğini söyleyen Alp ve Nart, Ekmekçi'nin her ikisinin üzerine yürüyerek "Kapatın çenenizi hiç kimseye bir şey anlatmayacasınız." dediğini iddia ettiler.

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  • 19 Şubat 2018, Pazartesi 10:06
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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cccihaddd cccihaddd

chp zihniyeti bu işte bunlar iktidar olsa bu şekilde her rezilliklerini kapatır medyaya dahi sızdırmaz zihniyetleri bu çünkü. sonra akparti yi karalarlar.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 19.02.2018 11:07
Mehdi Mehdi

ALLAH,IN LANETİ ZALİMLERİN ÜZERİNE OLSUN.AHLAKSIZ SAPIK.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 19.02.2018 11:04
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