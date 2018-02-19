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Taksim Camii kubbesine kavuşuyor

19 Şubat 2018, Pazartesi
Temeli yaklaşık bir yıl önce atılan Taksim Camisi aralıksız çalışmaların ardından ana kubbesine kavuşuyor. Ana kubbeyi oluşturacak demir iskeletin büyük bir kısmı yerleştirilirken çalışmaların son durumu da havadan görüntülendi.
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