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Emperyalizmin paralı askerleri keklik gibi avlanıyor!

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin'e düzenlenen operasyonda terör örgütü 'nin "Enternasyonal Taburu" olarak da bilinen yabancı teröristlerden oluşan birliğe ağır darbe vuruldu ve birliğe mensup 3 terörist öldürüldü.

Emperyalizmin paralı askerleri keklik gibi avlanıyor!

içinde Avrupa ülkeleri ve ABD'den çok sayıda yabancı terörist bulunduğu biliniyordu.

Son olarak kendilerine "Enternasyonal Taburu" adını veren yabancı teröristler, Afrin'de terör örgütüne destek vermek için Türkiye'yi tehdit etmişlerdi.

3 YABANCI TERÖRİST ARTIK YOK
İşte o tehdit edenlerin lideri olan "Kendal Breizh" kod adlı Fransız uyruklu Olivier Francois Jean Le Clainche ile "Baran Galicia" kod adlı İspanyol uyruklu Samuel Prada Leon ve Hollanda uyruklu "" kod adlı isimli teröristler Afrin'de öldürüldü.

BORDO BERELİLER VURDU
Sabah'ın haberine göre Afrin'de geçen hafta, bomba yüklü araçla Türk birliğine intihar saldırısı düzenlemek isterken, bordo bereli keskin nişancı tarafından vurularak etkisiz hale getirilen teröristin, 2 yıl önce saflarına katılan Hollandalı Sjoerd Heeger olduğu iddia edildi.

AİLESİ DE CENAZESİNİ ALMADI
Eşini ve kızını terk ederek 'ye gelen Baran Sason kod adlı teröristin geçen yıl, Abdullah Öcalan'ın fotoğrafının yer aldığı armalı elbisesiyle, "YPG saflarında bir Hollandalı" olarak yabancı medyaya röportaj verdiği belirlendi. Heeger'in Rakka'da, El Bab'da ve Cerablus'ta da YPG saflarında çatışmalara girdiği tespit edildi.

Hollanda Dışişleri Bakanlığı'nın da teröristin ölümünü doğruladığı, ailesinin ise cesedine sahip çıkmak istemediği öğrenildi.

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  • 19 Şubat 2018, Pazartesi 10:25
YORUMLAR 3 yorum yapıldı

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Tufan Uzun Tufan Uzun

Türk askerini tehdit etmenin sonu işte bu !!! Yallah cehenneme

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evet0
hayır0
cevapla 19.02.2018 14:41
KARTAL KARTAL

DARISI TÜM TERÖRİSTLERİN BASINA AMİNNNNNN.......................

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 19.02.2018 12:10
Mehdi Mehdi

Maşallah.Ellerinize sağlık.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 19.02.2018 10:37
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