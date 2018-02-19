Emperyalizmin paralı askerleri keklik gibi avlanıyor!

PKK içinde Avrupa ülkeleri ve ABD'den çok sayıda yabancı terörist bulunduğu biliniyordu.

Son olarak kendilerine "Enternasyonal Taburu" adını veren yabancı teröristler, Afrin'de terör örgütüne destek vermek için Türkiye'yi tehdit etmişlerdi.

3 YABANCI TERÖRİST ARTIK YOK

İşte o tehdit edenlerin lideri olan "Kendal Breizh" kod adlı Fransız uyruklu Olivier Francois Jean Le Clainche ile "Baran Galicia" kod adlı İspanyol uyruklu Samuel Prada Leon ve Hollanda uyruklu "Baran Sason" kod adlı Sjoerd Heeger isimli teröristler Afrin'de öldürüldü.

BORDO BERELİLER VURDU

Sabah'ın haberine göre Afrin'de geçen hafta, bomba yüklü araçla Türk birliğine intihar saldırısı düzenlemek isterken, bordo bereli keskin nişancı tarafından vurularak etkisiz hale getirilen teröristin, 2 yıl önce YPG saflarına katılan Hollandalı Sjoerd Heeger olduğu iddia edildi.

AİLESİ DE CENAZESİNİ ALMADI

Eşini ve kızını terk ederek Suriye'ye gelen Baran Sason kod adlı teröristin geçen yıl, Abdullah Öcalan'ın fotoğrafının yer aldığı armalı elbisesiyle, "YPG saflarında bir Hollandalı" olarak yabancı medyaya röportaj verdiği belirlendi. Heeger'in Rakka'da, El Bab'da ve Cerablus'ta da YPG saflarında çatışmalara girdiği tespit edildi.



Hollanda Dışişleri Bakanlığı'nın da teröristin ölümünü doğruladığı, ailesinin ise cesedine sahip çıkmak istemediği öğrenildi.