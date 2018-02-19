Erdoğan ve Putin'den kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin ile bugün telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin'in telefon görüşmesinde, terörle mücadele konusunda işbirliği ve eş güdüm içinde hareket etmeyi sürdürme kararlılığı teyit edildi.

ERDOĞAN'DAN PUTİN'E: 'SURİYE REJİMİ BU YOLA GİRERSE SONUÇLARI OLUR'

Erdoğan'ın görüşmede Putin'e Esad rejimin Afrin'e gireceği iddiaları hakkında, 'Rejim bu yola girerse sonuçları olur.' dediği belirtildi.



GÖRÜŞMEDEN FLAŞ DETAYLAR ŞÖYLE:

Cumhurbaşkanlığı kaynakları, görüşmede başta Afrin ve İdlib olmak üzere Suriye'deki son gelişmelerin ele alındığını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili bilgi paylaşımında bulunduğu görüşmede, terörle mücadele konusunda işbirliğini ve eşgüdüm içinde hareket etmeyi sürdürme kararlılığı teyit edildi.

Görüşmede, İdlib'de Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde yeni gözlem noktaları oluşturma süreciyle ilgili meselelere de değinildi. İki liderin, ikili ve bölgesel konularda yakın temasta olmaya devam etmenin önemini de vurguladıkları öğrenildi.