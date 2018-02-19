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Erdoğan ve Putin'den kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonla görüştü. İki liderin görüşmede terörle mücadele konusunda kararlılık vurgusu yapıldı. Erdoğan'ın görüşmede Putin'e Esad rejimin Afrin'e gireceği iddiaları hakkında, 'Rejim bu yola girerse sonuçları olur.' dediği belirtildi.

Erdoğan ve Putinden kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Rusya Federasyonu Başkanı ile bugün telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin'in telefon görüşmesinde, terörle mücadele konusunda işbirliği ve eş güdüm içinde hareket etmeyi sürdürme kararlılığı teyit edildi.

ERDOĞAN'DAN PUTİN'E: 'SURİYE REJİMİ BU YOLA GİRERSE SONUÇLARI OLUR'
Erdoğan'ın görüşmede Putin'e Esad rejimin Afrin'e gireceği iddiaları hakkında, 'Rejim bu yola girerse sonuçları olur.' dediği belirtildi.

GÖRÜŞMEDEN FLAŞ DETAYLAR ŞÖYLE:
Cumhurbaşkanlığı kaynakları, görüşmede başta Afrin ve olmak üzere 'deki son gelişmelerin ele alındığını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili bilgi paylaşımında bulunduğu görüşmede, terörle mücadele konusunda işbirliğini ve eşgüdüm içinde hareket etmeyi sürdürme kararlılığı teyit edildi.

Görüşmede, İdlib'de Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde yeni gözlem noktaları oluşturma süreciyle ilgili meselelere de değinildi. İki liderin, ikili ve bölgesel konularda yakın temasta olmaya devam etmenin önemini de vurguladıkları öğrenildi.

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  • 19 Şubat 2018, Pazartesi 16:54
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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Hayri Erg&#252;der Hayri Ergüder

Hesapta Şam yönetimini Afrin'e sokup bizimle karşı karşıya getirecekler, sonra da "bakın Türkiye Suriye ordusuna ateş açtı, işgalci olduğunun ispatıdır" diyecekler.

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 19.02.2018 19:55
idlib idlib

el babta halebi aldı fakat bu pis tezgahla bu sefer idlibi alamayacak idlibi veren Türkiyeye durumu izah edemez. Rusya pis ve güvenilmez bir ülke...basit düşünen fırsatçı ...kaybedecek..çizgi film kadar basit oynuyorlar.

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır0
cevapla 19.02.2018 17:28
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