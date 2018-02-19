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'da kritik zirve

, ve ; konusunu görüşmek üzere 2 hafta içerisinde 'da toplanacak.

Astanada kritik zirve

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, lı ve Rus mevkidaşlarıyla yaptığı görüşmesinde İstanbul'da bir Zirvesi'nin toplanması kararlaştırılmıştı.

İstanbul'da yapılacak zirveden önce üç ülkenin dışişleri bakanlarının 'da toplanacağı duyuruldu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Rus ve İranlı mevkidaşları Sergey Lavrov ve Cevad Zarif'le yapacğı üçlü Astana toplantısının İstanbul'daki Suriye Zirvesi'nden iki hafta önce olacağı belirtildi.

İLK ZİRVE SOÇİ'DE YAPILMIŞTI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin katıldığı üçlü zirvenin ilki 22 Kasım 2017'de Rusya'nın Soçi kentinde gerçekleştirilmişti.

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  • 19 Şubat 2018, Pazartesi 17:24
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