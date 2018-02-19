Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İranlı ve Rus mevkidaşlarıyla yaptığı görüşmesinde İstanbul'da bir Suriye Zirvesi'nin toplanması kararlaştırılmıştı.

İstanbul'da yapılacak zirveden önce üç ülkenin dışişleri bakanlarının Astana'da toplanacağı duyuruldu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Rus ve İranlı mevkidaşları Sergey Lavrov ve Cevad Zarif'le yapacğı üçlü Astana toplantısının İstanbul'daki Suriye Zirvesi'nden iki hafta önce olacağı belirtildi.

İLK ZİRVE SOÇİ'DE YAPILMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin katıldığı üçlü zirvenin ilki 22 Kasım 2017'de Rusya'nın Soçi kentinde gerçekleştirilmişti.