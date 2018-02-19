Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanan Bakanlar Kurulu'nun ana gündem maddesini yurt içi ve yurt dışındaki terörle mücadele oluşturuyor. Suriye'de devam eden Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin gelişmeler Bakanlar Kurulu masasında olacak. Seçim ittifakının da Kurul'da görüşülmesi öngörülüyor.
Bugün yapılan Bakanlar Kurulu toplantısında bu konunun da gündeme gelmesi bekleniyor.
Bakanlar Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı
Bakanlar Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanan Bakanlar Kurulu'nun ana gündem maddesini yurt içi ve yurt dışındaki terörle mücadele oluşturuyor. Suriye'de devam eden Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin gelişmeler Bakanlar Kurulu masasında olacak. Seçim ittifakının da Kurul'da görüşülmesi öngörülüyor.
Etiketler: bakan kurulu , Recep Tayyip Erdoğan , Cumhurbaşkanı
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