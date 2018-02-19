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Bakanlar Kurulu, Erdoğan başkanlığında toplandı

Bakanlar Kurulu, başkanlığında Beştepe'de toplandı

Bakanlar Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanan Bakanlar Kurulu'nun ana gündem maddesini yurt içi ve yurt dışındaki terörle mücadele oluşturuyor. Suriye'de devam eden Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin gelişmeler Bakanlar Kurulu masasında olacak. Seçim ittifakının da Kurul'da görüşülmesi öngörülüyor.

Bugün yapılan Bakanlar Kurulu toplantısında bu konunun da gündeme gelmesi bekleniyor.

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  • 19 Şubat 2018, Pazartesi 17:01
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