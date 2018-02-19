Türkiye bu görüntüleri konuşuyor!

Türkiye İzmirli trafik magandasını ve kentte çektiği görüntüleri konuşuyor.

İzmir'in ana caddelerinde ve sahil yolunda spor aracıyla yanlamasına makas attığı görüntüleri 'usta şoförlük' gururuyla internette yayınlayan sürücüye sosyal medyadan tepki yağdı.

Yayınlanan görüntüler yürekleri ağza getirirken, çeşitli platformlarda binlerce mesaj atan sosyal medya kullanıcıları 'birini öldürmeden yakalayın bu trafik magandasını' diyerek sürücü hakkında işlem yapılması için yetkililere çağrıda bulundu.