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bu görüntüleri konuşuyor!

'de aracıyla yanlamasına makas attığı görüntüleri 'usta şoförlük' gururuyla yayınlayan sürücüye ve bu görüntülere tepki yağıyor.

Türkiye bu görüntüleri konuşuyor!

li trafik magandasını ve kentte çektiği görüntüleri konuşuyor.

İzmir'in ana caddelerinde ve sahil yolunda spor aracıyla yanlamasına makas attığı görüntüleri 'usta şoförlük' gururuyla internette yayınlayan sürücüye dan tepki yağdı.

Yayınlanan görüntüler yürekleri ağza getirirken, çeşitli platformlarda binlerce mesaj atan sosyal medya kullanıcıları 'birini öldürmeden yakalayın bu trafik magandasını' diyerek sürücü hakkında işlem yapılması için yetkililere çağrıda bulundu.

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  • 19 Şubat 2018, Pazartesi 16:52
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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vatandaş vatandaş

RUH HASTASI SOYTARI HERİF BU VE BUNUN GİBİLERİN ELİNDEN EHLİYETLERİNİ ALMASI LAZIM DEVLETİN BU MİLLETİN HAYATI BU KADAR UÇUZMU

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır0
cevapla 19.02.2018 17:06
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