Türkiye bu görüntüleri konuşuyor!

Türkiye İzmirli trafik magandasını ve kentte çektiği görüntüleri konuşuyor.
İzmir'in ana caddelerinde ve sahil yolunda spor aracıyla yanlamasına makas attığı görüntüleri 'usta şoförlük' gururuyla internette yayınlayan sürücüye sosyal medyadan tepki yağdı.
Yayınlanan görüntüler yürekleri ağza getirirken, çeşitli platformlarda binlerce mesaj atan sosyal medya kullanıcıları 'birini öldürmeden yakalayın bu trafik magandasını' diyerek sürücü hakkında işlem yapılması için yetkililere çağrıda bulundu.
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RUH HASTASI SOYTARI HERİF BU VE BUNUN GİBİLERİN ELİNDEN EHLİYETLERİNİ ALMASI LAZIM DEVLETİN BU MİLLETİN HAYATI BU KADAR UÇUZMU
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