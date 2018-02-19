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ABD'de Afrin telaşı

ABD’nin Suriye’deki katliamlarından sorumlu isim ise Abu Dabi’de BAE, İsrail ve S. Arabistan heyetleriyle görüştü. McGurk’ün ana gündemi TSK’nın Afrin sonrası muhtemel ve harekatları.

ABDde Afrin telaşı

Zeytin Dalı Harekâtı, başta ABD ve Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok cepheyi hareketlendirdi. PKK üst yöneticisi McGurk, operasyonların diğer bölgeleri de kapsaması ihtimaline karşı lobi faaliyetlerini hızlandırırken, Esed ise ABD silahlarının rejime teslimi halinde Afrin'e girmeye yeşil ışık yaktı.

20 Ocak'ta başlayan Zeytin Dalı Harekâtı'nda TSK ve ÖSO birliklerinin Afrin yönüne ilerleyişi sürüyor. Afrin merkeze 17 kilometreye kadar yaklaşan Mehmetçik, başta ABD ve Avrupa ülkeleri olmak üzere bazı Körfez ülkeleri ve Suriye rejimini de hareketlendirdi.

Terör örgütünün Suriye'de yönetim merkezi olarak kullandığı Haseke, 20 Ocak-18 Şubat tarihleri arasında ABD ve Avrupa'dan gelen heyetlerin akınına uğradı. Bağdat üzerinden Haseke'ye gelerek ABD ve PKK elebaşlarıyla görüşen heyetlerin bir numaralı gündem maddesi tabii ki Afrin harekâtı oldu.

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  • 19 Şubat 2018, Pazartesi 07:57
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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Mahmut Mahmut

Durmak yok yola devam Türkiye'm.

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cevapla 19.02.2018 15:39
vatandaş vatandaş

kılığına kıyafetine bakarsan müslüman görünümlü kendi akıllarını abd ye kiraya vermiş zavallılar.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 19.02.2018 13:29
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