2013 yılında 65 ülkede yapılan bir araştırmanın sonuçlarını birleştiren Reddit, "Dünya barışı için en büyü tehdit hangi ülke?" sorusuna cevap arandı.
EN BÜYÜK TEHDİT ABD
Türkiye'den ve bir çok ülkeden kullanıcılar en büyük tehdit olarak ABD'yi oyladı. ABD, Kanada, İngiltere ve Bulgaristan için en büyük tehdit olarak İran seçildi.
Dünya barışı için en büyük tehdit ABD
174 milyon üyesi bulunan sosyal haber sitesi Reddit’in hazırladığı harita, ülkelerin en büyük tehdit olarak gördükleri ülkeleri ortaya çıkardı.
2013 yılında 65 ülkede yapılan bir araştırmanın sonuçlarını birleştiren Reddit, "Dünya barışı için en büyü tehdit hangi ülke?" sorusuna cevap arandı.
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