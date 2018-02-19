Dünya barışı için en büyük tehdit ABD

2013 yılında 65 ülkede yapılan bir araştırmanın sonuçlarını birleştiren Reddit, "Dünya barışı için en büyü tehdit hangi ülke?" sorusuna cevap arandı.



EN BÜYÜK TEHDİT ABD



Türkiye'den ve bir çok ülkeden kullanıcılar en büyük tehdit olarak ABD'yi oyladı. ABD, Kanada, İngiltere ve Bulgaristan için en büyük tehdit olarak İran seçildi.