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Dünya barışı için en büyük tehdit

174 milyon üyesi bulunan sosyal haber sitesi ’in hazırladığı harita, ülkelerin en büyük tehdit olarak gördükleri ülkeleri ortaya çıkardı.

Dünya barışı için en büyük tehdit ABD

2013 yılında 65 ülkede yapılan bir araştırmanın sonuçlarını birleştiren , "Dünya barışı için en büyü tehdit hangi ülke?" sorusuna cevap arandı.

EN BÜYÜK TEHDİT ABD

Türkiye'den ve bir çok ülkeden kullanıcılar en büyük tehdit olarak 'yi oyladı. ABD, Kanada, İngiltere ve Bulgaristan için en büyük tehdit olarak İran seçildi.

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  • 19 Şubat 2018, Pazartesi 07:51
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