3 terör örgütü aynı dairede

Ortadoğu'nun önde gelen yayın organlarından Al Monitor gazetesi 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından Atina'ya kaçan 3 Türk'le görüştü. Bir FETÖ'cü, biri DHKP-C diğeri ise PKK üyesi olan 3 terörist gazeteye birlikte röportaj verdi. Atina'daki bir apartmanda beraber yaşadıklarını söyleyen hainler 'hükümetin uyguladığı baskılardan kaçtık' yalanıyla Türkiye'yi karalamaya çalıştı.





​FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'da kalkışkığı kanlı darbe girişimi sonrası, yüzlerce örgüt mensubu Yunanistan'a kaçıp sığınma talep etmişti.



​FETÖ OKULUNDA ÇALIŞTI



Gazete FETÖ'cü terörist için Murat kod adı kullanıldı. 1994'ten beri FETÖ üyesi olduğunu, örgüt okulunda eşiyle birlikte öğretmenlik yaptığını, darbe girişiminin ardından aracını satarak Atina'ya kaçtığını anlattı. Avrupa'nın farklı ülkelerindeki kaçak FETÖ'cülerle iletişim halinde olduklarını da belirtti.





Terör örgütü PKK'ya kucak açan Yunanistan'da örgüt destekçileri mitingler düzenlemişti.​

PKK-DHKPC akrabalığı



Gazeteye konuşan 21 yaşındaki kadın terörist DHKP-C'li. Aynı apartmanda birlikte yaşadığı akrabası ise HDP'li olduğunu söyleyen terör örgütü PKK üyesi. Diyarbakır'ın Sur İlçesi'nde hendek kazan teröristlere yardım eden ve bölge teröristlerden temizlenince Yunanistan'a kaçan PKK'lı terörist, Atina'dan Almanya'ya kaçmak istediğini söyledi. Terör örgülerinin işbirliğini gözler önüne seren röportaj Yunanistan'ın teröre nasıl kucak açtığı da ifşa etti.