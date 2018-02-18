Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Ankara il kongresinde 46 defa ameliyat olan gazimizi anlattığı konuşması katılımcıları duygulandırdı.

ERDOĞAN YAPTIĞI KONUŞMADA ŞU İFADELERİ KULLANDI:

"Dün akşam bir gazimizin evine gittim, ve bu gazimiz 15 Temmuz Köprüsü'nde silahlı bir yaklaşımla bu alçaklar tarafından vurulmuş. 32 yaşında bir genç kardeşimiz. Bir tane yavrusu var. Ve çok da cefakar bir eşi var. Ve ilginç olan şey şu; 46 kez şu ana kadar ameliyat olmuş. Şimdi Salı günü, ayağını dizden alta kesecekler. Düşündüm, düşündüm düşündüm; dediler ki "Artık başka çare yok". Şimdi, 2 Sabri tanıdım ben, birisi bu Sabri ayağı kesiliyor. Diğeri de kendini tankın altına atan Sabri. Onu da çok ameliyat ettiler... Şimdi onu biz yurt dışına gönderdik, orada dil tahsili yapıyor... İnşallah ilahiyattan da bilgisayar, bilişim teknolojisinde bu alandan insan olurmuş bunu görecekler..." dedi.