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Erdoğan'ın kongrede anlattığı gazimiz:

, gazisi 'ün evine yaptığı ziyareti bugün il kongresindeki konuşmasında anlattı. Cumhurbaşkanı'nın sözleri bütün katılımcıları duygulandırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğanın kongrede anlattığı gazimiz: Sabri Gündüz

'ın bugün il kongresinde 46 defa ameliyat olan gazimizi anlattığı konuşması katılımcıları duygulandırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 46 kez ameliyat olan Gazi Sabri Gündüz'ü anlattı

ERDOĞAN YAPTIĞI KONUŞMADA ŞU İFADELERİ KULLANDI:
"Dün akşam bir gazimizin evine gittim, ve bu gazimiz Köprüsü'nde silahlı bir yaklaşımla bu alçaklar tarafından vurulmuş. 32 yaşında bir genç kardeşimiz. Bir tane yavrusu var. Ve çok da cefakar bir eşi var. Ve ilginç olan şey şu; 46 kez şu ana kadar ameliyat olmuş. Şimdi Salı günü, ayağını dizden alta kesecekler. Düşündüm, düşündüm düşündüm; dediler ki "Artık başka çare yok". Şimdi, 2 Sabri tanıdım ben, birisi bu Sabri ayağı kesiliyor. Diğeri de kendini tankın altına atan Sabri. Onu da çok ameliyat ettiler... Şimdi onu biz yurt dışına gönderdik, orada dil tahsili yapıyor... İnşallah ilahiyattan da bilgisayar, bilişim teknolojisinde bu alandan insan olurmuş bunu görecekler..." dedi.

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  • 18 Şubat 2018, Pazar 17:39
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