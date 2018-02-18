Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaralanan gazi Sabri Gündüz'ü İstanbul'daki evinde ziyaret etti.
Erdoğan'dan 15 Temmuz gazisine ziyaret
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaralanan gazi Sabri Gündüz'ü ziyaret etti.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan
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