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Erdoğan'dan 15 Temmuz gazisine ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaralanan gazi Sabri Gündüz'ü ziyaret etti.

Erdoğandan 15 Temmuz gazisine ziyaret

Cumhurbaşkanı , Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaralanan gazi Sabri Gündüz'ü İstanbul'daki evinde ziyaret etti.

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  • 18 Şubat 2018, Pazar 03:14
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