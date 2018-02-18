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Beştepe'de Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sona erdi

ve Genel Başkanı ve Genel Başkanı , Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Külliye'deki ittifak zirvesi 45 dakika sürdü

Beştepede Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sona erdi

'ın, Genel Başkanı 'yi kabulü sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen kabul, 45 dakika sürdü.

ve MHP'nin 3 Kasım 2019 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde birlikte hareket etmesini sağlayacak yasal düzenlemenin önünü açmak amacıyla kurulan 'ittifak komisyonu' için çalışmalara başlamıştı.

LİDERLER KÜLLİYE'DE
Çalışmaların son bulmasıyla birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli, Milli ittifak yolunda Beştepe'de buluştu.

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  • 18 Şubat 2018, Pazar 17:36
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