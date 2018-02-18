Beştepe'de Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabulü sona erdi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen kabul, 45 dakika sürdü.
AK Parti ve MHP'nin 3 Kasım 2019 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde birlikte hareket etmesini sağlayacak yasal düzenlemenin önünü açmak amacıyla kurulan 'ittifak komisyonu' için çalışmalara başlamıştı.
LİDERLER KÜLLİYE'DE
Çalışmaların son bulmasıyla birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli, Milli ittifak yolunda Beştepe'de buluştu.
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