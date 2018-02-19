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Cumhurbaşkanı Erdoğan 46 kez ameliyat olan Gazi Sabri Gündüz'ü anlattı

18 Şubat 2018, Pazar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Ankara İl Kongresi'nde konuşuyor. Erdoğan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul Valisi Vasip Şahin ile birlikte Gazi Sabri Gündüz'ün evine yaptığı ziyareti anlattı.
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