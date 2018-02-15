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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Alman devden 40 dakikalık yatırım zirvesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’de yatırımlarını artıran Alman devi ’in CEO’su ’i kabul etti. 40 dakikalık görüşmede, şirketin yatırım planlarının konuşulduğu belirtiliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Alman devden 40 dakikalık yatırım zirvesi
Cumhurbaşkanı , CEO'su 'i kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen görüşme 40 dakika sürdü. Edinilen bilgiye göre, görüşme süresince Alman devinin Türkiye'deki yatırımları ve gelecek planları konuşuldu. Türkiye'de uzun yıllardır çok sayıda yatırıma imza atan Siemens, son dönemde özellikle yatırımlarıyla dikkat çekiyor. Türkiye'nin rüzgarına da ilgi duyan Siemens, geçtiğimiz ağustos ayında düzenlenen Türkiye'nin ilk Rüzgar Enerjisi Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihalesini Türkerler ve Kalyon'la beraber konsorsiyum olarak kazanmıştı.

RÜZGARA 1 MİLYAR DOLAR

Konsorsiyum, bu kapsamda 1 milyar doların üzerinde rüzgar tesisi yatırımı yapacak. Türkiye'nin beş ayrı bölgesinde toplamda bin megavatlık rüzgar enerjisi kapasitesi kurulması için yapılan ihaleyi kazanan konsorsiyum, kanat, jeneratör tasarımı, malzeme teknolojileri ve üretim teknikleri, yazılım ve yenilikçi dişli kutusu alanlarından en az üçünde toplam beş alanda 10 yıl boyunca Ar-Ge çalışması yapacak. Öte yandan Alman devi Siemens, aralık ayı sonunda da Gebze'de yatırım tutarı 65 milyon euroya ulaşan Entegre Üretim Tesisleri bünyesindeki yeni 'Alçak Gerilim Şalt Cihazları Fabrikası'nın açılışını gerçekleştirmişti. Doğrudan ve dolaylı olarak yaklaşık1000 kişiye istihdam sağlayacak olan tesisin her yıl ekonomiye 100 milyon euro katkı sağlaması bekleniyor.

OSMANLI DÖNEMİNDE TELGRAFLA BAŞLADI

Temelleri çok eskiye dayanan Türkiye ve Siemens arasındaki işbirliği, Osmanlı İmparatorluğu yönetiminin ülkeye telgraf sistemi getirme kararı vermesiyle başladı ve günümüze kadar artan bir ivmeyle devam etti.
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  • 15 Şubat 2018, Perşembe 07:46
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