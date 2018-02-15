Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Alman devden 40 dakikalık yatırım zirvesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’de yatırımlarını artıran Alman devi Siemens’in CEO’su Joe Kaeser’i kabul etti. 40 dakikalık görüşmede, şirketin yatırım planlarının konuşulduğu belirtiliyor.
RÜZGARA 1 MİLYAR DOLAR
Konsorsiyum, bu kapsamda 1 milyar doların üzerinde rüzgar tesisi yatırımı yapacak. Türkiye'nin beş ayrı bölgesinde toplamda bin megavatlık rüzgar enerjisi kapasitesi kurulması için yapılan ihaleyi kazanan konsorsiyum, kanat, jeneratör tasarımı, malzeme teknolojileri ve üretim teknikleri, yazılım ve yenilikçi dişli kutusu alanlarından en az üçünde toplam beş alanda 10 yıl boyunca Ar-Ge çalışması yapacak. Öte yandan Alman devi Siemens, aralık ayı sonunda da Gebze'de yatırım tutarı 65 milyon euroya ulaşan Entegre Üretim Tesisleri bünyesindeki yeni 'Alçak Gerilim Şalt Cihazları Fabrikası'nın açılışını gerçekleştirmişti. Doğrudan ve dolaylı olarak yaklaşık1000 kişiye istihdam sağlayacak olan tesisin her yıl ekonomiye 100 milyon euro katkı sağlaması bekleniyor.
OSMANLI DÖNEMİNDE TELGRAFLA BAŞLADI
Temelleri çok eskiye dayanan Türkiye ve Siemens arasındaki işbirliği, Osmanlı İmparatorluğu yönetiminin ülkeye telgraf sistemi getirme kararı vermesiyle başladı ve günümüze kadar artan bir ivmeyle devam etti.
Etiketler: enerji , Recep Tayyip Erdoğan , Joe Kaeser , Siemens
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