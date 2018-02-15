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Afrin rahatsızlığını yineledi

'li , samimi bir şekilde uyardıklarını Afrin'in merkezine girilmemesi gerektiğini söyledi, HDP sıralarından alkış aldı.

CHP Afrin rahatsızlığını yineledi
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyinde düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı tüm hızıyla devam ederken, 'den teröristleri sevindiren açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Meclis Genel Kurulu'nda kürsüye çıkan CHP Grup Başkanvekili , Afrin konusunda Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerini yineledi.

"AFRİN'E GİRMEYİN"

Mehmetçik'in merkeze girmesini yanlış bulan Engin Altay, "Afrin'in merkezine girmeyin. Bir samimi uyarıdır.

"SİVİL KAYIP DEMEK..."

Afrin'e 400 bin nüfuslu bir yere girdiğinizde sivil kayıp demek Türkiye'yi dünya kamuoyunda haklıyken haksız etmek demektir. Bunu yapmayın." diye konuştu.

HDP ALKIŞLADI

Engin Altay'ın bu sözlerinden sonra, terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP sıralarından alkış sesleri yükseldi.
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  • 15 Şubat 2018, Perşembe 08:22
YORUMLAR 3 yorum yapıldı

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serdar serdar

chp hdp ortaklığı

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 15.02.2018 15:46
adil adil

CHP Seçmenini Tebrik Ediyorum Bu Hainleri Azdırdıkları İçin.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 15.02.2018 11:31
Yasin Yasin

Hadi ordan be ihanetin temsilcileri!!!

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 15.02.2018 09:14
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