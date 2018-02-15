Başbakan Binali Yıldırım ile Angela Merkel basın toplantısı düzenlerken araya giren gazeteci kılıklı provokatörün kim olduğu belli oldu.Toplantı esnasında Afrin'den olmayan yalan fotoğraflarla kara propaganda yapmaya çalışan sözde gazetecinin Armanc Agid Nerweyi olduğu belirlendi.Basın toplantısında, YPG yanlısı muhabirin Afrin'de katliam olduğunu söylerek sahte fotoğrafları göstermesi Başbakan Yıldırım'ın çok sert tepkisine neden oldu.Başbakan, 'Propaganda yapma. O elindeki fotoğraflar sahte. Gerçeği görmek istiyorsan Afrin'e gel'' diyerek küstah gazeteciye haddini bildirdi.

SERT CEVAP

Başbakan Binali Yıldırım, basın toplantısı sırasında kendisine Afrin'de çekildiği iddia edilen ama birisi Kavkazcenter adlı internet sitesinde 17 Ağustos 2016'da "Ruslar, İran topraklarını kullanarak ağır uçaklarla Halep ve İdlib'i bombardımana tutuyorlar" başlığıyla yayımlanan diğeri Almanya'da yayım yapan Frankfurter Allgemeine Gazetesi'nin 18 Aralık 2015 tarihli Suriye'deki iç savaşı konu eden haberine ait fotoğrafları gösteren PKK/YPG yanlısına sert bir şekilde cevap verdi.









