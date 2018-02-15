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'daki provokatörün kim olduğu belirlendi

Başbakan Yıldırım ile 'in basın toplantısı esnasında toplantıyı yalan fotoğraflarla provoke etmeye çalışan sözde gazetecinin yanlısı olduğu anlaşıldı.

İşte o provokatör
Başbakan ile basın toplantısı düzenlerken araya giren gazeteci kılıklı provokatörün kim olduğu belli oldu.



Toplantı esnasında Afrin'den olmayan yalan fotoğraflarla kara propaganda yapmaya çalışan sözde gazetecinin olduğu belirlendi.



BAŞBAKAN YILDIRIM HADDİNİ BİLDİRDİ!

Basın toplantısında, yanlısı muhabirin Afrin'de katliam olduğunu söylerek sahte fotoğrafları göstermesi Başbakan Yıldırım'ın çok sert tepkisine neden oldu.



Başbakan, 'Propaganda yapma. O elindeki fotoğraflar sahte. Gerçeği görmek istiyorsan Afrin'e gel'' diyerek küstah gazeteciye haddini bildirdi.

SERT CEVAP
Başbakan Binali Yıldırım, basın toplantısı sırasında kendisine Afrin'de çekildiği iddia edilen ama birisi Kavkazcenter adlı internet sitesinde 17 Ağustos 2016'da "Ruslar, topraklarını kullanarak ağır uçaklarla ve 'i bombardımana tutuyorlar" başlığıyla yayımlanan diğeri 'da yayım yapan Frankfurter Allgemeine Gazetesi'nin 18 Aralık 2015 tarihli 'deki iç savaşı konu eden haberine ait fotoğrafları gösteren /YPG yanlısına sert bir şekilde cevap verdi.

Başbakan'dan tokat gibi cevap





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  • 15 Şubat 2018, Perşembe 21:46
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Abuzer Abuzer

Şerefsiz satılmış köpek..

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 16.02.2018 00:46
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