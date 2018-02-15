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'dan Alman provokatöre tokat gibi cevap

Almanya'da provokasyona geçit vermedi. Yıldırım yalan fotoğraflarla Afrin propagandası yapan gazeteciye haddini bildirdi.

Başbakandan Alman provokatöre tokat gibi cevap
'ın Almanya Başbakanı Angela Merkel ortak basın toplantısı düzenledi. Başbakan Yıldırım bu sırada Afrin operasyonuna ait olmayan fotoğraflar gösteren provokatörü sert bir dille uyardı. Başbakan, "Bunlar başka olayların resimleri, Afrin'de neler olduğunu bilmek istiyorsan oraya gel, orada doğrusunu görürsün." dedi.

işte o anlar...


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  • 15 Şubat 2018, Perşembe 20:14
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