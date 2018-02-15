ABD'nin korkusu Münbiç Operasyonu mu?



10 SORUDA ABD'NİN TÜRKİYE KAYNAKLI ENDİŞELERİ

ABD'nin Suriye ajandasında tek gündem var, o da Türkiye. Afrin harekatıyla birlikte olası Münbiç operasyonu konusunda Washington'da endişe var. Peki bu endişeler neler? Amerika nelerden çekiniyor, Türkiye ile neyin pazarlığını yapmaya kalkıyor, Türkiye buna ne diyor? İşte cevapları...