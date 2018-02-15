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ABD'nin korkusu Münbiç Operasyonu mu?


10 SORUDA ABD'NİN TÜRKİYE KAYNAKLI ENDİŞELERİ
ABD'nin Suriye ajandasında tek gündem var, o da Türkiye. Afrin harekatıyla birlikte olası Münbiç operasyonu konusunda Washington'da endişe var. Peki bu endişeler neler? Amerika nelerden çekiniyor, Türkiye ile neyin pazarlığını yapmaya kalkıyor, Türkiye buna ne diyor? İşte cevapları...

  • 15 Şubat 2018, Perşembe 22:31
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