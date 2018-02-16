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Başbakan'dan tokat gibi cevap

15 Şubat 2018, Perşembe
Başbakan Binali Yıldırım'ın Almanya Başbakanı Angela Merkel ortak basın toplantısı düzenledi. Başbakan Yıldırım bu sırada Afrin operasyonuna ait olmayan fotoğraflar gösteren provokatörü sert bir dille uyardı. Başbakan, "Bunlar başka olayların resimleri, Afrin'de neler olduğunu bilmek istiyorsan oraya gel, orada doğrusunu görürsün." dedi.
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