Tarkan da ses verdi Cem Yılmaz kaçıyor!

Suriye'nin Afrin kentinde yürütülen ve 24 gündür süren 'Zeytin Dalı Harekâtı'nda toplam 31 askerimiz şehit oldu. Megastar Tarkan da, Afrin şehitleriyle ilgili Instagram hesabından dün bir paylaşım yaptı. Tarkan'ın paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi.
Tarkan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Çok acı, çok yazık. Milletçe başımız sağolsun. Şehitlerimizin aile ve yakınlarına sabır ve güç diliyorum."
CEM YILMAZ HALA SES VERMEDİ
Teröre destek veren akademisyenler KHK'larla görevden uzaklaştırıldığında sonuna kadar siyaset yapan Cem Yılmaz, Mehmetçik Afrin'de çarpışırken iki kelime destek mesajı bile yayınlamıyor.
15 TEMMUZ'DA TEK KELİME MESAJ YAYINLAMADI
15 Temmuz gibi, milletin iradesine silah zoruyla el konulmaya çalışıldığı, bu amaçla milletin üstüne füze atıldığı zorlu günlerde milletin yanında olduğuna dair tek kelime mesaj paylaşmamıştı ünlü oyuncu Cem Yılmaz. O korkunç günlerde millet canı pahasına tankların önüne durup, helikopterlerin ateş altında tuttuğu bölgelere korkusuzca akın ederken, milletin gönlünü ferahlatacak aydın dayanışmasına(!) bir türlü şahit olamamıştık.
AKADEMİSYENLER SÖZ KONUSU OLUNCA, SİYASETİN KRALINI YAPIYORDU
Ardından devletin içinde yuvalanmış, devletin verdiği maaşla geçimini sağlayan ancak terör örgütlerinin sözcüsü gibi hareket eden akademisyenler, çıkarılan KHK'larla bir bir görevden uzaklaştırılırken, 15 Temmuz'daki sessizliğinin aksine Cem Yılmaz anında mesaj üstüne mesaj yayınlamış, üniversite hocalarına desteğini sunmuştu.
ZEYTİN DALI HAREKATI HAKKINDA YİNE SUSKUN
Aynı Cem Yılmaz, yine milletin Mehmetçik'le tek yürek halinde Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'nı takip ettiği şu günlerde, yine sessizliğe büründü.
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kaçtığına göre onunda safı belli ,
NE AYDIN I YAA CEM YILMAZ MI AYDIN. BUNLAR DA BİZİM İÇİMİZDEKİ EMPERYALİSTLER. ANCAK VATANDAŞIN CEBİNDEKİ PARAYI NASIL ÇEKERİZ DE KENDİ CEBİMİZİ ZENGİN EDERİZ İN PEŞİNDELER.BU TİPLERDEN ASKERİN YANINDA OLACAK BİR PAYLAŞIM GELECEĞİNE GELMESİN DAHA İYİ. EN AZINDAN HANGİ SAFTA OLDUĞU KESİNLİK KAZANMIŞ OLUR.
turkiyeyle ne isi var bu tiplerin biti yaglandi parayi nisantasi devletinde kazaniyor gezi olayi turkiyenin imacini darbe kadar bozmustur turizmi yariya indirdi bu komedyen bozuntusu gezi neferi degilmiydi.
hayda siz bu cem yilmazin sehitler icin ses cikarmadiginimi soyluyorsunuz bir kere adam turklukle vatan toprak bayrakla isi yok hayvanlar bu uc seyden anlamaZ HELE HELE CEM ISMI OLANLAR sadece aylesi bir baskasiyla yataginda yatsa seref duyar onurlanir bunlar sehitlikden ne anlar bir dostlar
cem bey niye böyle yapıyorsun ,bak bunları okuyunca üzüldüm. oradaki askerler bizim askerlerimiz ,bu vatan için canlarını ortaya koymuş kahramanlar.şehitlerimiz, gazilerimiz için de bir kaç cimle yazsan klavyenmi bozulur hemi annem. bak çok ayıp ediyorsun halk bunları unutmaz bilgin olsun.
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