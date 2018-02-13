Araç sahiplerine büyük müjde! Çifte indirim

PÜİS tarafından yapılan açıklamada, "Çarşamba gününden geçerli olmak üzere motorin grubunda 17 kuruş, benzin grubunda 11 kuruş fiyat indirimi beklenmektedir." denildi.



Benzin fiyatlarında geçen hafta da 16 kuruş indirim yapılmıştı.



İndirimli oranların yansımasının ardından İstanbul'da benzinin ortalama litre fiyatı 5.54 TL'ye, motorinin ise 4.97 liraya gerileyecek.