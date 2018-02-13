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Araç sahiplerine büyük müjde! Çifte

Gece yarısından itibaren in litresinde 17 kuruş, in litresinde 11 kuruş geliyor.

Araç sahiplerine büyük müjde! Çifte indirim

PÜİS tarafından yapılan açıklamada, "Çarşamba gününden geçerli olmak üzere grubunda 17 kuruş, grubunda 11 kuruş fiyat i beklenmektedir." denildi.

Benzin fiyatlarında geçen hafta da 16 kuruş indirim yapılmıştı.

İndirimli oranların yansımasının ardından İstanbul'da benzinin ortalama litre fiyatı 5.54 TL'ye, motorinin ise 4.97 liraya gerileyecek.

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  • 13 Şubat 2018, Salı 09:23
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