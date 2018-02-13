PÜİS tarafından yapılan açıklamada, "Çarşamba gününden geçerli olmak üzere motorin grubunda 17 kuruş, benzin grubunda 11 kuruş fiyat indirimi beklenmektedir." denildi.
Benzin fiyatlarında geçen hafta da 16 kuruş indirim yapılmıştı.
İndirimli oranların yansımasının ardından İstanbul'da benzinin ortalama litre fiyatı 5.54 TL'ye, motorinin ise 4.97 liraya gerileyecek.
Araç sahiplerine büyük müjde! Çifte indirim
Gece yarısından itibaren motorinin litresinde 17 kuruş, benzinin litresinde 11 kuruş indirim geliyor.
PÜİS tarafından yapılan açıklamada, "Çarşamba gününden geçerli olmak üzere motorin grubunda 17 kuruş, benzin grubunda 11 kuruş fiyat indirimi beklenmektedir." denildi.
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