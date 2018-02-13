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Yabancı plakalara yeni düzenleme

lara Verilen Trafik İdari Para Cezalarının Tahsiline İlişkin Yönetmelik yürürlüğe girdi.

Yabancı plakalara yeni düzenleme
lara Verilen Trafik İdari Para Cezalarının Tahsiline İlişkin Yönetmelik yürürlüğe girdi. İçişleri Bakanlığının konu ile ilgili Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmeliğin amacı, sürücüsünün Türk vatandaşı olup olmadığına bakılmaksızın yabancı plakalı araçlara ve Türk plakalı araç kullanan yabancı sürücülere verilen trafik idari para cezalarının tahsiline ilişkin usul ve esasları belirlemek olarak gösterildi.

Buna göre, sürücüsünün Türk vatandaşı olup olmadığına bakılmaksızın yabancı plakalı araçlarla 2918 sayılı Kanunda belirtilen
hükümlere aykırı hareket edilmesi halinde yetkili personel tarafından, ceza tutanağı düzenlenerek trafik idari para cezası verilecek.
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  • 13 Şubat 2018, Salı 08:43
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